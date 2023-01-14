День ангела Василия: душевные поздравления с Днем ангела в открытках на 14 января

Сегодня христиане восточного обряда празднуют День святого Василия Великого

В эту субботу, 14 января, православные чтят память святителя Василия Великого – одного из отцов церкви и наиболее почитаемых святых. Праздник ежегодно отмечают после Щедрого вечера или Васильевого вечера.

В день Василия наши предки на Руси ходили "посевать" к своим соседям и родственникам, и желать добра хозяевам. Также 14 января с именинами поздравляют всех Василиев.

"Телеграф" подготовил самые красивые поздравительные открытки и картинки с пожеланиями всего лучшего обладателям этого имени. Их следует отправить всем Василиям в День ангела в соцсети, мессенджере.

С Днем Василия 14 января: открытки и картинки с пожеланиями

Отметим, что январь очень богат на церковные праздники. О том, что украинцы отмечают в первый месяц 2023 года, читайте в нашем предыдущем материале.