С Крещенским Святвечером! Лучшие поздравления с праздником в картинках и открытках

В этот день совершается первое Великое освящение воды

В среду, 18 января, христиане восточного обряда отмечают канун великого праздника Крещения Господнего — Крещенский сочельник, который еще называют Вторым сочельником или "Голодной кутьей". В этот день в храмах совершается литургия, после чего освящается вода.

Стоит отметить, что вода, освященная в Крещенский Сочельник, обладает сильными благодатными свойствами, которые не теряется даже после ее разбавления с простой водой. К святой воде следует относиться по-особому, ведь так она может долго сохранять свою силу.

"Телеграф" поздравляет своих читателей с этим светлым праздником, а чтобы вы могли поздравить с Крещенским сочельником своих близких и родных, мы подготовили для вас красивые поздравления в картинках и открытках.

Поздравления с Крещенским Сочельником: картинки и открытки

Напомним, в 2023 году впервые в истории глава ПЦУ митрополит Епифаний проведет крещенскую молитву в Киево-Печерской лавре. Сообщается, что все меры безопасности и ограничения, которые необходимы в период военного положения, будут соблюдены.