Крещенский Святвечер 18 января: красивые видеопоздравления, картинки и открытки на украинском языке

В Святвечер принято выпить немного священной воды

В среду, 18 января, православные христиане празднуют Крещенский сочельник — важный праздник, который отмечается накануне важного праздника Крещение Господне. Отметим, что накануне Иордана или Крещения верующие держат строгий пост.

Все блюда, которые можно есть в Крещенский Сочельник, должны быть постными, а основным блюдом на столе была голодная кутья. Среди дополнительных блюд – компот из сухофруктов, вареники, рыба. На столе не должно быть четного количества блюд. Оптимальное количество – 7-9 блюд.

В честь праздника "Телеграф" собрал наилучшие поздравления в видео, открытках и картинках на украинском языке с Крещенским сочельником, которые вы можете отправить своим близким и просто знакомым в СМС, соцсети или мессенджере.

Поздравления с Крещенским Святвечером: картинки и открытки на украинском языке

Видеопоздравления с Крещенским Сочельником

Напомним, в 2023 году впервые в истории глава ПЦУ митрополит Епифаний проведет крещенскую молитву в Киево-Печерской лавре. Сообщается, что все меры безопасности и ограничения, которые необходимы в период военного положения, будут соблюдены.