С Крещенским Святвечером! Яркие открытки и поздравления с праздником

Собрали для вас самые красивые поздравления с Крещенским сочельником и открытки

Вечер накануне важного двунадесятого праздника Крещения Господнего, которое отмечается 19 января, называется Крещенским сочельником, или Навечерием Богоявления. Также в народе день называют Вторым сочельником или "Голодной кутьей".

В этот вечер совершается особый обряд — Великое освящение воды. Люди верят, что в этот день вода наделяется чудодейственными свойствами, поэтому надо обязательно умыться святой водой или набрать ее с собой. Также это день строгого поста, когда не принято садится за стол до первой звезды. При чем ужин должен быть постным и безалкогольным.

В честь праздника "Телеграф" подготовил красивые картинки и открытки, чтобы вы могли поздравить своих родных, близких и друзей с этим светлым праздником. Не забудьте отправить одно из них в СМС, соцсети или мессенджере.

Поздравления с Крещенским Святвечером: картинки и открытки

Напомним, в 2023 году впервые в истории глава ПЦУ митрополит Епифаний проведет крещенскую молитву в Киево-Печерской лавре. Сообщается, что все меры безопасности и ограничения, которые необходимы в период военного положения, будут соблюдены.