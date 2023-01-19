День супруга 19 января: красивые поздравления и открытки для самого родного человека

Подборка замечательных поздравлений на любой вкус

День супруга — неофициальный праздник, даже не считающийся международным. Однако его охотно празднуют во многих странах мира. Приходится он, как и Крещение, на 19 января.

Этот необычный праздник появился много лет назад в Исландии, но быстро распространился по всему миру. День мужа — это хороший повод для жены лишний раз поблагодарить своего любимого за поддержку и любовь, а также его труд и вклад в счастливую семейную жизнь. Любому мужу будет приятно услышать несколько искренних теплых слов, поэтому "Телеграф" подготовил для вас подборку лучших поздравлений для супруга и красивые открытки, которые ему можно отправить без лишних слов.

Поздравление с Днем супруга 2023

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С Днем супруга поздравляю,

Половиночка моя.

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, добра!

Пусть любовь не угасает,

Будем вместе навсегда.

Всей душой я обожаю,

Очень я люблю тебя!

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Сегодня — твой праздник, поэтому хочу пожелать тебе, мой дорогой муж, всевозможных побед, сил и вдохновения, душевного спокойствия и равновесия. Чтобы все в твоей жизни складывалось как надо, а все мечты, планы и замыслы — сбывались! Ты — самый лучший, спасибо тебе за все!

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С днем супруга поздравляю,

Я тебя, мой дорогой,

Жить в согласии и любви

Я желаю нам с тобой.

Чтоб пылал очаг домашний,

Дом, чтоб полной чашей был,

О любви своей, чтоб чаще

Ты, любимый, говорил.

Я желаю, чтоб по жизни

Шли, не разнимая рук,

Никого нет лучше в мире,

Чем ты, милый мой супруг.

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С Днем супруга поздравляю

Я тебя, мой дорогой.

Сил, терпения желаю,

Мой любимый и родной.

Чтобы был всегда успешен,

Силы чтоб черпал в семье,

Никогда не огорчался,

Смело шел к своей мечте.

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Поздравляю с Днем супруга! Хочу пожелать тебе, мой любимый, мужества и смелости, отваги и доблести, которую ты уже не раз мне продемонстрировал, уважения от окружающих, любви и счастья, уверенности в завтрашнем дне и крепкого здоровья. А еще — сил и вдохновения, больших побед и удачи во всем, за что бы ты ни брался!

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как маме красиво поздравить с Днем рождения дочь. В нашей подборке вы найдете отличные открытки к этому семейному празднику.