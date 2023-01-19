День супруга 19 января: красивые поздравления и открытки для самого родного человека
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Подборка замечательных поздравлений на любой вкус
День супруга — неофициальный праздник, даже не считающийся международным. Однако его охотно празднуют во многих странах мира. Приходится он, как и Крещение, на 19 января.
Этот необычный праздник появился много лет назад в Исландии, но быстро распространился по всему миру. День мужа — это хороший повод для жены лишний раз поблагодарить своего любимого за поддержку и любовь, а также его труд и вклад в счастливую семейную жизнь. Любому мужу будет приятно услышать несколько искренних теплых слов, поэтому "Телеграф" подготовил для вас подборку лучших поздравлений для супруга и красивые открытки, которые ему можно отправить без лишних слов.
Поздравление с Днем супруга 2023
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С Днем супруга поздравляю,
Половиночка моя.
И тебе я пожелаю
Счастья, радости, добра!
Пусть любовь не угасает,
Будем вместе навсегда.
Всей душой я обожаю,
Очень я люблю тебя!
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Сегодня — твой праздник, поэтому хочу пожелать тебе, мой дорогой муж, всевозможных побед, сил и вдохновения, душевного спокойствия и равновесия. Чтобы все в твоей жизни складывалось как надо, а все мечты, планы и замыслы — сбывались! Ты — самый лучший, спасибо тебе за все!
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С днем супруга поздравляю,
Я тебя, мой дорогой,
Жить в согласии и любви
Я желаю нам с тобой.
Чтоб пылал очаг домашний,
Дом, чтоб полной чашей был,
О любви своей, чтоб чаще
Ты, любимый, говорил.
Я желаю, чтоб по жизни
Шли, не разнимая рук,
Никого нет лучше в мире,
Чем ты, милый мой супруг.
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***
С Днем супруга поздравляю
Я тебя, мой дорогой.
Сил, терпения желаю,
Мой любимый и родной.
Чтобы был всегда успешен,
Силы чтоб черпал в семье,
Никогда не огорчался,
Смело шел к своей мечте.
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Поздравляю с Днем супруга! Хочу пожелать тебе, мой любимый, мужества и смелости, отваги и доблести, которую ты уже не раз мне продемонстрировал, уважения от окружающих, любви и счастья, уверенности в завтрашнем дне и крепкого здоровья. А еще — сил и вдохновения, больших побед и удачи во всем, за что бы ты ни брался!
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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как маме красиво поздравить с Днем рождения дочь. В нашей подборке вы найдете отличные открытки к этому семейному празднику.