С Днем Соборности Украины! Красивые открытки и картинки к празднику

Это важный для украинцев праздник и возможность объединить наши усилия в это время

Во время борьбы с российским врагом национальные праздники украинцев приобретают еще большее значение. В воскресенье, 22 января 2023 года, отмечается День Соборности Украины. Праздник посвящен выдающемуся события из истории нашего народа, которое стало еще одним шагом к независимости и соборности современного государства. В 1919 году 22 января был провозглашен Акт Объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. С 1999 года дата закреплена как официальный государственный праздник в Украине. В этот день в мирное время проходят торжественные мероприятия, традиционно в разных уголках страны украинцы создают "живые цепи" — это символ единства нашего народа.

"Телеграф" публикует подборку красивых открыток ко Дню Соборности Украины. Вы можете скачать понравившуюся картинку на свой гаджет и переслать близким и друзьям или же разместить на своих страницах в социальных сетях. Этот день дает возможность еще раз убедиться в силе, крепости и стойкости украинского народа.

Открытки и картинки на День Соборности Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, какие еще праздники ожидают украинцев в январе 2023 года. Подробнее о важных датах можно узнать в церковном календаре в месяц.