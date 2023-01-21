С Днем объятий! Красивые открытки и картинки к празднику на любой вкус

Не забудьте порадовать ваших близких теплым поздравлением

Ежегодно 21 января отмечается Международный день объятий. В 2023 году дата выпадает на выходной день – субботу. Много лет назад объятиям посвятили особую дату японцы, там этот праздник считается национальным. Вскоре традиция обниматься в определенный день января распространилась по всему миру.

Считается, что в такой праздник можно подойти даже к незнакомому человеку и заключить его в дружеские объятия. В некоторых странах в этот день проходят флешмобы-обнимания. Поэтому смело обнимайте всех родных и любимых 21 января. Если же вы или ваши близкие находитесь далеко друг от друга, то не лишним будет отправить электронный привет-обнимашку.

"Телеграф" публикует подборку красочных открыток ко Дню объятий на любой вкус. Просто загружайте понравившеюся картинку на свой гаджет и пересылайте друзьям и родным в удобном мессенджере. Такой сюрприз вызовет у адресата улыбку и подарит хорошее настроение на весь день!

Картинки на День объятий 21 января

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