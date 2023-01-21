С Китайским Новым годом-2023! Забавные поздравления в открытках с кроликами

Поздравьте своих близких и друзей прикольными картинками с наступлением года, символом которого является Черный Водяной Кролик

По китайскому календарю, Новый год наступает во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния, а именно 22 января. По киевскому времени год Черного Водяного Кролика в Китае уже наступил 21 января в 18:00.

Интересно, что для китайцев это будет не 2023 год, наступление которого мы все отмечали с 31 декабря на 1 января, а 4720 год. В Поднебесной такой год встречают с нетерпением, называя его годом судьбы, временем неожиданных перемен и важных событий в жизни.

С наступлением китайского Нового года "Телеграф" желает всем своим читателей мира, чистого неба над головой, всего самого лучшего. Чтобы и вы могли поздравить своих близких в этот день, предлагаем вам подборку прикольных открыток и картинок с символом 2023 года — кроликом. Их можно отправить в соцсети или мессенджере.

Поздравления с Китайским Новым годом-2023: открытки и картинки

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