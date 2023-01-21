С Китайским Новым годом 2023! Душевные поздравления для родных и друзей

Мы собрали для вас лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

Новый год в Китае наступает не 1 января, а каждый год в другую дату. Его отмечают на второй новолуние после зимнего солнцестояния и в этом году Китайский Новый год придет 22 января. Кстати, на этот раз китайцы будут встречать не 2023, а 4720 год.

Новогодние празднования в Китае очень особенные. Месячное новолетие там принято встречать очень ярко и шумно. В эту ночь на улицах полно людей, они запускают фейерверки и специальные фонарики, взрывают хлопушки и громко веселятся и пляшут.

Поздравления с Китайским Новым годом

Всем в Китайский Новый год

Жить желаю без хлопот,

В море радости купаться,

Жизнью райской наслаждаться,

Не грустить, не унывать,

Дружно праздник отмечать!

И на нотке позитивной

Жизни Вам желаю стильной,

Жизнерадостной, красивой —

Одним словом, лишь счастливой!

В Новый Год желаю я:

"Будьте счастливы, друзья!"

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Отправляю вам много хороших пожеланий на будущий год. Но не забывайте и про чудесные моменты, которые случились с вами в прошлом году. Счастливого Нового года!

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Я хочу поздравить Вас

С Новым Годом, но Китайским!

Пожелать хочу, друзья

Много радости и счастья!

Пусть Китайский Новый Год

Вам удачу принесет.

И здоровье, и любви.

И, конечно, красоты!

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В этот Новый год примите решение искоренить удручающие мысли из вашего ума. Просто подумайте о будущем с оптимизмом. Удачного Нового года.

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Новый год! Новый год!

Счастья Вам на целый год,

Еще здоровья и добра,

Пусть празднует вся семья!

Будьте Вы всегда здоровы,

Пусть приключения будут новые,

Новые впечатления и люди,

Пусть этот год счастливым будет!

***

Сотни тысяч фейерверков

Улетели в небеса…

В эту ночь по всем приметам

Происходят чудеса.

Вас с Китайским Новым Годом

От души поздравлю я!

Будет изобилие дома,

И соберется вся семья!

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Поздравляем вас с китайским Новым годом! Пусть эта дата войдет в Ваш дом светом, счастливыми событиями, яркими эмоциями и принесет с собой любовь, добро и удачу.

***

Новый год — любимый праздник —

Можно много раз встречать.

Так традицию Китая

Отчего не поддержать?

Пустим огненных драконов,

Зафигачим фейерверк…

С Новым вас китайским годом

Поздравляю всех-всех-всех!

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