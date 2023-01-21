С Китайским Новым годом 2023! Душевные поздравления для родных и друзей
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Мы собрали для вас лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
Новый год в Китае наступает не 1 января, а каждый год в другую дату. Его отмечают на второй новолуние после зимнего солнцестояния и в этом году Китайский Новый год придет 22 января. Кстати, на этот раз китайцы будут встречать не 2023, а 4720 год.
Новогодние празднования в Китае очень особенные. Месячное новолетие там принято встречать очень ярко и шумно. В эту ночь на улицах полно людей, они запускают фейерверки и специальные фонарики, взрывают хлопушки и громко веселятся и пляшут.
Поздравления с Китайским Новым годом
Всем в Китайский Новый год
Жить желаю без хлопот,
В море радости купаться,
Жизнью райской наслаждаться,
Не грустить, не унывать,
Дружно праздник отмечать!
И на нотке позитивной
Жизни Вам желаю стильной,
Жизнерадостной, красивой —
Одним словом, лишь счастливой!
В Новый Год желаю я:
"Будьте счастливы, друзья!"
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Отправляю вам много хороших пожеланий на будущий год. Но не забывайте и про чудесные моменты, которые случились с вами в прошлом году. Счастливого Нового года!
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Я хочу поздравить Вас
С Новым Годом, но Китайским!
Пожелать хочу, друзья
Много радости и счастья!
Пусть Китайский Новый Год
Вам удачу принесет.
И здоровье, и любви.
И, конечно, красоты!
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В этот Новый год примите решение искоренить удручающие мысли из вашего ума. Просто подумайте о будущем с оптимизмом. Удачного Нового года.
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Новый год! Новый год!
Счастья Вам на целый год,
Еще здоровья и добра,
Пусть празднует вся семья!
Будьте Вы всегда здоровы,
Пусть приключения будут новые,
Новые впечатления и люди,
Пусть этот год счастливым будет!
***
Сотни тысяч фейерверков
Улетели в небеса…
В эту ночь по всем приметам
Происходят чудеса.
Вас с Китайским Новым Годом
От души поздравлю я!
Будет изобилие дома,
И соберется вся семья!
***
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Поздравляем вас с китайским Новым годом! Пусть эта дата войдет в Ваш дом светом, счастливыми событиями, яркими эмоциями и принесет с собой любовь, добро и удачу.
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Новый год — любимый праздник —
Можно много раз встречать.
Так традицию Китая
Отчего не поддержать?
Пустим огненных драконов,
Зафигачим фейерверк…
С Новым вас китайским годом
Поздравляю всех-всех-всех!
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