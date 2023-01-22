С Днем Соборности Украины-2023: красивые открытки и картинки к празднику

22 января отмечается праздник, напоминающий о единстве и независимости украинского народа

Согласно календарю праздников, 22 января украинцы празднуют важный для государства праздник — День Соборности Украины. В 2023 году событие выпадает на субботу.

День Соборности Украины отмечается в годовщину подписания Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западноукраинской Народной республики (ЗУНР) 1919 года. Это означало, что республики объединяются и создают единое государство. Позднее договоренность назвали "Акт Злуки". И хотя реального объединения украинских территорий не произошло, это событие повлияло на всю дальнейшую историю Украины.

Праздник 22 января хоть и является официальным в нашей стране, однако не входит в список государственных выходных дней. К тому же сейчас действует военное положение, которое отменяет все дополнительные выходные по случаю каких-либо праздников.

В честь Дня Соборности Украины "Телеграф" подготовил красивые, патриотические открытки и картинки. Их наши читатели могут отправить своим близким, друзьям, родственникам, и другим знакомым в социальных сетях, мессенджерах.

С Днем Соборности Украины 2023: открытки и картинки

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