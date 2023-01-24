Татьянин день 25 января: яркие поздравления, картинки и открытки с праздником

"Телеграф" собрал красивые поздравления с днем ангела, которыми можно поздравить именинницу Таню

В эту среду, 25 января, православная церковь вспоминает святую мученицу Татьяну Римскую, а это значит, что все девушки, кого нарекли именем этой святой, отмечают свои именины. В этот день всем Татьянам принято дарить символические подарки, цветы, а также поздравлять их с днем ангела.

Отметим, что Татьяна – это одно из самых популярных имен в Украине, поэтому у каждого наверняка есть кого поздравить в этот день.

По этому случаю "Телеграф" сделал подборку красивейших и оригинальных открыток и картинок с Днем ангела Татьяны. Не забудьте оправить яркое поздравление своим знакомым в социальной сети или мессенджере.

Поздравления с Татьяниным днем 2023: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это связано с тем, что Рождество некоторые украинцы начали отмечать 25 декабря, а не 7 января, как было раньше.