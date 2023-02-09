Укр

С Днем стоматолога! Лучшие поздравления и открытки к профессиональному празднику

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
Читати українською
Автор
Этот праздник ежегодно выпадает на одну и ту же дату Новость обновлена 09 февраля 2023, 14:51
Этот праздник ежегодно выпадает на одну и ту же дату

Не забудьте сегодня поздравить знакомых стоматологов

Ежегодно 9 февраля во всем мире отмечают День стоматолога – профессиональный праздник зубных врачей, дантистов и стоматологов. Дата этого праздника подобрана не случайно – именно в этот день мученическую смерть приняла Святая Аполлония, которую считают покровительницей стоматологов. Она верила во Христа и была подвергнута жестоким пыткам с вырыванием зубов и угрозами сжечь ее живьем. После таких пыток Аполлония Александрийская попросила развязать ей руки и сама прыгнула в огонь. Впоследствии родилась легенда о том, что стоит только произнести имя святой и помолиться к ней, как зубная боль сразу утихнет.

Не забудьте сегодня поздравить коллег и знакомых стоматологов с их профессиональным праздником! "Телеграф" уже подготовил для вас подборку прекрасных поздравлений и красивых открыток, которые им можно отправить.

Спешу поздравить с Днем дантиста!

Доход пусть ввысь растет всегда,

Работай качественно, быстро

И кайф лови лишь от труда!

Приводят пусть твои клиенты

К тебе родню, своих друзей!

Лишь для тебя все комплименты,

Ты ас в профессии своей!

Поздравляем с профессиональным праздником – Днем стоматолога! Спасибо вам за наши прекрасные здоровые улыбки. Пусть так же щедро и откровенно улыбается вам удача. Счастья и процветания!

Поздравляю тебя с Днем стоматолога от всего сердца! Желаю тебе всегда отлично выполнять свою работу и радовать пациентов красивыми улыбками! Пускай зарплата тебя только радует, а каждый день дарит новые возможности и блестящие успехи!

Пусть к вам пациенты входить не боятся,

Они, не стесняясь, начнут улыбаться.

Забыть на денек бор-машины гудеж

Да в бурный, веселый пуститься кутеж!

Работы вам больше, зарплат и доплат!

А то, что вы мастер, не зря говорят.

Веление сердца — служить Гиппократу.

Особой судьбы, самой лучшей вам надо!

Крепкого здоровья, настроения отличного!

Радость чтоб стала состоянием привычным!

Успехов огромных и счастья вам личного!

Раньше мы рассказывали, как красиво поздравить свою вторую половинку с Днем Святого Валентина. В нашей подборке только лучшие открытки для того, кто для вас действительно важен.

Теги:
#Стоматолог #Стоматологи #Международный день стоматолога #Привітання