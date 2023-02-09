С Днем стоматолога! Лучшие поздравления и открытки к профессиональному празднику

Не забудьте сегодня поздравить знакомых стоматологов

Ежегодно 9 февраля во всем мире отмечают День стоматолога – профессиональный праздник зубных врачей, дантистов и стоматологов. Дата этого праздника подобрана не случайно – именно в этот день мученическую смерть приняла Святая Аполлония, которую считают покровительницей стоматологов. Она верила во Христа и была подвергнута жестоким пыткам с вырыванием зубов и угрозами сжечь ее живьем. После таких пыток Аполлония Александрийская попросила развязать ей руки и сама прыгнула в огонь. Впоследствии родилась легенда о том, что стоит только произнести имя святой и помолиться к ней, как зубная боль сразу утихнет.

Не забудьте сегодня поздравить коллег и знакомых стоматологов с их профессиональным праздником! "Телеграф" уже подготовил для вас подборку прекрасных поздравлений и красивых открыток, которые им можно отправить.

Спешу поздравить с Днем дантиста! Доход пусть ввысь растет всегда, Работай качественно, быстро И кайф лови лишь от труда! Приводят пусть твои клиенты К тебе родню, своих друзей! Лишь для тебя все комплименты, Ты ас в профессии своей!

Поздравляем с профессиональным праздником – Днем стоматолога! Спасибо вам за наши прекрасные здоровые улыбки. Пусть так же щедро и откровенно улыбается вам удача. Счастья и процветания!

Поздравляю тебя с Днем стоматолога от всего сердца! Желаю тебе всегда отлично выполнять свою работу и радовать пациентов красивыми улыбками! Пускай зарплата тебя только радует, а каждый день дарит новые возможности и блестящие успехи!

Пусть к вам пациенты входить не боятся, Они, не стесняясь, начнут улыбаться. Забыть на денек бор-машины гудеж Да в бурный, веселый пуститься кутеж! Работы вам больше, зарплат и доплат! А то, что вы мастер, не зря говорят. Веление сердца — служить Гиппократу. Особой судьбы, самой лучшей вам надо! Крепкого здоровья, настроения отличного! Радость чтоб стала состоянием привычным! Успехов огромных и счастья вам личного!

Раньше мы рассказывали, как красиво поздравить свою вторую половинку с Днем Святого Валентина. В нашей подборке только лучшие открытки для того, кто для вас действительно важен.