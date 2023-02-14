С днем святого Валентина! Милые открытки ко Дню влюбленных и стихи на 14 февраля

Не забудьте поздравить с Днем влюбленных тех, кого любите

Весь мир отмечает 14 февраля День святого Валентина, праздник всех влюбленных! В этот день принято обмениваться подарками и милыми валентинками – один из главных символов этой романтической даты. Если возможности вручить презент лично нет, то можно поздравить тех, кто дорог вашему сердцу, по интернету.

"Телеграф" подготовил милые открытки ко Дню влюбленных. Вы можете загрузить на свой гаджет картинку, которая вам приглянулась, и отправить в любом доступно мессенджере вашему любимому человеку 14 февраля. Поздравления в стихах на День святого Валентина – еще один способ проявить внимание. Теплое пожелание обязательно подарит вашему адресату улыбку и порадует, даже если межу вами далекое расстояние.

Милые открытки на День святого Валентина

Красивые открытки на 14 февраля

Стихи на День влюбленных

Прекрасные звёзды, манящие дали, В глазах отразились твоих. Моря, океаны тобой задышали, И ветер холодный утих. Любимая, Праздник влюблённых приносит Тебе сотни радостных слов, Желаю тебе, быть счастливою очень И в сердце пускай расцветает любовь!

С Днем святого Валентина, Тебя поздравить я хочу. Самой ласковой и милой, Сердце я свое дарю! Пусть этот день для нас двоих, Станет самым лучшим, Пусть продлится счастья миг И разойдутся тучи. Будь всегда со мной поближе, Тебе я счастье подарю. И в этот праздник всех влюбленных Скажу, что я тебя люблю!

День Валентинов подарила нам зима, И никогда уже теперь я не забуду, Как я в тебя влюбился без ума, И потерял навеки свой рассудок! Ты ангел, что ниспослан мне с небес, И восхищения тобою я не прячу! Все говорят, что в мире нет чудес, Но ты ведь просто чудо, не иначе!

Тебе, мой друг хороший Я валентинку шлю, И пусть она расскажет, Как я тебя люблю!

В День праздника святого Валентина Спешит народ сказать скорей слова Своим друзьям, родным, своим любимым, Чтоб кругом шла от счастья голова. И пусть у всех сбываются отныне Все лучшие желанья и мечты, Пусть канут неприятности в помине, А в мире станет больше красоты.

В День святого Валентина Пусть сбываются мечты. Не пройдет любовь пусть мимо, А в душе цветут цветы!

Ранее "Телеграф" делился идеями празднования 14 февраля. Если вы желаете провести День влюбленных нетривиально, то есть пять чудесных альтернатив традиционному романтическому ужину. А также мы писали, как подобрать подарок на День святого Валентина каждому знаку Зодиака.