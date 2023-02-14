С Днем влюбленных 14 февраля: самые лучшие поздравления на украинском языке

Поздравьте любимых людей в этот замечательный, романтический праздник

Одно из самых романтических праздников в году — День святого Валентина — ежегодно отмечают 14 февраля. В 2023 году праздник выпадает на вторник.

В этот день все влюбленные дарят друг другу милые открытки, которые называются "валентинки". В них влюбленные признаются в любви и поздравляют с праздником. Главное, чтобы пожелания носили позитивный характер и дарили только приятные эмоции близким людям. Покажите любимым, как вы их цените!

В честь праздника "Телеграф" подготовил своим дорогим читателям красивые открытки и картинки, а также теплые слова с пожеланиями на украинском языке, которые вы можете отправить своим близким людям в соцсети или мессенджере.

День святого Валентина-2023: открытки, картинки и поздравления своими словами

Коханий, ти потрібен мені як повітря! Стріли Амура вразили моє серце, я без пам'яті закохана в тебе. Нехай вогонь нашої любові горить яскравим незгасаючим полум'ям. Без тебе я не уявляю своє життя, воно втратить всякий сенс, якщо в ньому не буде тебе! Ти — моя любов і моє щастя!

З днем святого Валентина, кохана! Аромат твого тіла не зрівняється ні з однією квіткою на світі! А вигини твого тіла настільки привабливі й досконалі, що не один художник не передасть красу твого тіла на полотні! Твої очі блищать для мене яскравіше будь-якої відомої зірки! Ти — сама досконалість, я люблю тебе! З днем святого Валентина!

Кохання моє! Я тебе так сильно люблю, що готовий заради тебе дістати місяць з неба, Завалити тебе сотнями червоних троянд, дістати все що ти побажаєш.

Вітаю коханого з днем святого Валентина! Коханий, це прекрасне свято прийшло у моє життя разом з тобою. Я могла б довго перераховувати, який ти розумний, красивий, добрий і чудовий. Не знаю, що в тобі мені подобається більше, та й яка різниця. Має значення тільки одне: Я люблю тебе.

Отметим, что этот праздник принято не только правильно и интересно отмечать двум любящим сердцам. В День всех влюбленных не обойтись без подарков и поздравлений своим вторым половинкам, а подобрать презент можно по знаку Зодиака, и также по гороскопу можно выбрать и способ празднования Дня Валентина.