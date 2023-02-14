С Днем Сретения Господнего! Красивые открытки и душевные поздравления на 15 февраля

Не забудьте поздравить близких с праздником Принесения во Храм и поблагодарить в этот день Иисуса

В среду, 15 февраля, христиане по юлианскому календарю вспоминают знаковое событие: спустя 40 дней после Рождества маленького Иисуса впервые принесли в Иерусалимский храм, где его встретил Симеон Богоприемник. Поэтому праздник известен под двумя названиями – Сретение Господне (слово символизирует встречу) или же Принесение во храм.

В этот день верующие посещают торжественные богослужения в храмах, обращаясь к всевышнему с молитвами перед свечой Громницей. Это большой светлый праздник для всех христиан. "Телеграф" публикует подборку поздравления в стихах и прозе на Сретение Господнего. Также вы можете 15 февраля отправить близким открытку. Просто загрузите картинку на свой гаджет и пришлите в любом удобном мессенджере, кому пожелаете.

Поздравления с Принесением во Храм в прозе

Поздравляю со Сретением Господним, желаю, чтобы в жизни случались важные и прекрасные встречи, чтобы люди, несущие счастье и свет не проходили мимо. Пусть сердцу хватает мудрости увидеть чудо в самых простых вещах. Пусть радость каждого дня, подаренного Богом, превращает жизнь в прекрасный праздник. Мира, любви и веры!

Поздравляем Вас с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня, желаем Вам Божьей помощи во всех делах, пусть всё ладится и исполняется легко, пусть Ангел-хранитель станет Вашим надёжным проводником, будьте здоровы и успешны!

Пусть Господь в этот день вселит в наши души побольше веры, свое благословение и надежду в лучшее. Пускай молитва исцелит каждое сердце от слез, печали и тревоги. Всего самого светлого, доброго и благодатного в этот божий праздник. Со Сретением Господним!

Открытки на Сретение Господне

Поздравления на 15 февраля в стихах

Настало Сретение Господне, Я пожелаю всей душой, Пусть благодать сойдёт сегодня И в сердце принесёт покой! Пусть только радостные встречи Тебя в пути грядущем ждут, Господь и Матерь Божья вечно Тебя от горя берегут!

Пусть праздник этот принесет Вам чувства светлые и добрые! Пусть каждый веру обретет На Сретение Господнее! Вокруг Иисуса славят все, Что нам принес спасение! Так пусть подарит праздник нам Лишь добрые стремления! Пусть в каждом сердце лишь любовь Горит свечой среди зимы! И пусть добро вернется вновь То, что другим подарим мы!

Со Сретением Господним Я вас поздравляю. Мира в душах ваших светлых В этот день желаю. Снизойдет пускай сегодня На вас Божия благодать, Чтоб Его большую силу Вы смогли бы увидать. Пусть семья здоровой будет, Каждый счастлив чтобы был, Свое сердце для молитвы В день возвышенный открыл.

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