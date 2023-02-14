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С Днем Сретения Господнего! Красивые открытки и душевные поздравления на 15 февраля

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Сретение Господне – важный церковный праздник в этом месяце
Сретение Господне – важный церковный праздник в этом месяце. Фото УНИАН

Не забудьте поздравить близких с праздником Принесения во Храм и поблагодарить в этот день Иисуса

В среду, 15 февраля, христиане по юлианскому календарю вспоминают знаковое событие: спустя 40 дней после Рождества маленького Иисуса впервые принесли в Иерусалимский храм, где его встретил Симеон Богоприемник. Поэтому праздник известен под двумя названиями – Сретение Господне (слово символизирует встречу) или же Принесение во храм.

В этот день верующие посещают торжественные богослужения в храмах, обращаясь к всевышнему с молитвами перед свечой Громницей. Это большой светлый праздник для всех христиан. "Телеграф" публикует подборку поздравления в стихах и прозе на Сретение Господнего. Также вы можете 15 февраля отправить близким открытку. Просто загрузите картинку на свой гаджет и пришлите в любом удобном мессенджере, кому пожелаете.

Поздравления с Принесением во Храм в прозе

Поздравляю со Сретением Господним, желаю, чтобы в жизни случались важные и прекрасные встречи, чтобы люди, несущие счастье и свет не проходили мимо. Пусть сердцу хватает мудрости увидеть чудо в самых простых вещах. Пусть радость каждого дня, подаренного Богом, превращает жизнь в прекрасный праздник. Мира, любви и веры!

Поздравляем Вас с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня, желаем Вам Божьей помощи во всех делах, пусть всё ладится и исполняется легко, пусть Ангел-хранитель станет Вашим надёжным проводником, будьте здоровы и успешны!

Пусть Господь в этот день вселит в наши души побольше веры, свое благословение и надежду в лучшее. Пускай молитва исцелит каждое сердце от слез, печали и тревоги. Всего самого светлого, доброго и благодатного в этот божий праздник. Со Сретением Господним!

Открытки на Сретение Господне

Открытка на Сретение Господне
Открытка со Сретением Господним
Со Сретением Господним
Со Сретением Господним

Поздравления на 15 февраля в стихах

Настало Сретение Господне,

Я пожелаю всей душой,

Пусть благодать сойдёт сегодня

И в сердце принесёт покой!

Пусть только радостные встречи

Тебя в пути грядущем ждут,

Господь и Матерь Божья вечно

Тебя от горя берегут!

Пусть праздник этот принесет

Вам чувства светлые и добрые!

Пусть каждый веру обретет

На Сретение Господнее!

Вокруг Иисуса славят все,

Что нам принес спасение!

Так пусть подарит праздник нам

Лишь добрые стремления!

Пусть в каждом сердце лишь любовь

Горит свечой среди зимы!

И пусть добро вернется вновь

То, что другим подарим мы!

Со Сретением Господним

Я вас поздравляю.

Мира в душах ваших светлых

В этот день желаю.

Снизойдет пускай сегодня

На вас Божия благодать,

Чтоб Его большую силу

Вы смогли бы увидать.

Пусть семья здоровой будет,

Каждый счастлив чтобы был,

Свое сердце для молитвы

В день возвышенный открыл.

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#Поздравления #Открытки #Сретение Господне