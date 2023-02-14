С Днем Сретения Господнего! Красивые открытки и душевные поздравления на 15 февраля
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Не забудьте поздравить близких с праздником Принесения во Храм и поблагодарить в этот день Иисуса
В среду, 15 февраля, христиане по юлианскому календарю вспоминают знаковое событие: спустя 40 дней после Рождества маленького Иисуса впервые принесли в Иерусалимский храм, где его встретил Симеон Богоприемник. Поэтому праздник известен под двумя названиями – Сретение Господне (слово символизирует встречу) или же Принесение во храм.
В этот день верующие посещают торжественные богослужения в храмах, обращаясь к всевышнему с молитвами перед свечой Громницей. Это большой светлый праздник для всех христиан. "Телеграф" публикует подборку поздравления в стихах и прозе на Сретение Господнего. Также вы можете 15 февраля отправить близким открытку. Просто загрузите картинку на свой гаджет и пришлите в любом удобном мессенджере, кому пожелаете.
Поздравления с Принесением во Храм в прозе
Поздравляю со Сретением Господним, желаю, чтобы в жизни случались важные и прекрасные встречи, чтобы люди, несущие счастье и свет не проходили мимо. Пусть сердцу хватает мудрости увидеть чудо в самых простых вещах. Пусть радость каждого дня, подаренного Богом, превращает жизнь в прекрасный праздник. Мира, любви и веры!
Поздравляем Вас с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня, желаем Вам Божьей помощи во всех делах, пусть всё ладится и исполняется легко, пусть Ангел-хранитель станет Вашим надёжным проводником, будьте здоровы и успешны!
Пусть Господь в этот день вселит в наши души побольше веры, свое благословение и надежду в лучшее. Пускай молитва исцелит каждое сердце от слез, печали и тревоги. Всего самого светлого, доброго и благодатного в этот божий праздник. Со Сретением Господним!
Открытки на Сретение Господне
Поздравления на 15 февраля в стихах
Настало Сретение Господне,
Я пожелаю всей душой,
Пусть благодать сойдёт сегодня
И в сердце принесёт покой!
Пусть только радостные встречи
Тебя в пути грядущем ждут,
Господь и Матерь Божья вечно
Тебя от горя берегут!
Пусть праздник этот принесет
Вам чувства светлые и добрые!
Пусть каждый веру обретет
На Сретение Господнее!
Вокруг Иисуса славят все,
Что нам принес спасение!
Так пусть подарит праздник нам
Лишь добрые стремления!
Пусть в каждом сердце лишь любовь
Горит свечой среди зимы!
И пусть добро вернется вновь
То, что другим подарим мы!
Со Сретением Господним
Я вас поздравляю.
Мира в душах ваших светлых
В этот день желаю.
Снизойдет пускай сегодня
На вас Божия благодать,
Чтоб Его большую силу
Вы смогли бы увидать.
Пусть семья здоровой будет,
Каждый счастлив чтобы был,
Свое сердце для молитвы
В день возвышенный открыл.
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