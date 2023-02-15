День одиноких людей: как прикольно поздравить "виновников" праздника

Поздравьте своих знакомых, которые накануне вынуждены были смущаться из-за засилья букетов и шаров в форме сердец вокруг

Каждый год 15 февраля отмечают не только Сретенье Господне и День операционной медицинской сестры, но и День одиноких людей. Это неофициальный праздник, придуманный в противовес Дню Святого Валентина (14 февраля) и отмечаемый на один день позже.

Как отмечает сайт daytoday, празднование на следующий день проводится для людей, не имеющих партнера для романтических отношений и вынужденных смущаться на День влюбленных. Этот неофициальный праздник нашел отклик во многих сердцах, ведь не всем удается постоянно находиться в отношениях — порой наша жизнь складывается иначе.

15 февраля некоторые одиночки действительно отмечают этот праздник, специально устраивая себе день одиночества: они ходят в кино, на спа-процедуры, занимаются шоппингом и прочими приятными вещами. Главная цель праздника – показать, что жизнь полноценна и без наличия второй половинки.

Напомним также, что вскоре начинается Масленица. Празднование продлится неделю и на этот период есть определенные правила и запреты, которые диктуют нам традиции. Раньше мы рассказывали, как на Масленицу привлечь в дом удачу на целый год.