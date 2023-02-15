Просите о счастье и здоровье: самые сильные молитвы на Сретение Господне

Этот праздник дает верующим возможность обратиться к Иисусу Христу с просьбами

В среду, 15 февраля, христиане по юлианскому календарю отмечают важный праздник – Сретение Господне. Так верующие чтут знаменательное событие, о котором гласят библейские писания. Дата посвящена принесению младенца Иисуса спустя 40 дней после Рождества в в Иерусалимский храм к Симеону Богоприемнику. Так что еще одно название праздника звучит как Принесение во Храм.

В этот день в храмах проходят торжественные богослужения. Символ Сретения Господнего особенная свеча – Громница. Считается, что если читать молитвы перед этой свечей, то они будут иметь особую силу.

"Телеграф" публикует подборку молитв на День Сретения Господнего 15 февраля. В этот праздник вы можете обратиться к Иисусу Христу с благодарностью, попросить его о счастье, здоровье, удаче и благополучия для себя и своих близких. Не лишним будет покаяться и попросить прощения за грехи (сделать это лучше всего перед иконой Сретения Господнего).

Молитва на Сретение Господне к Иисусу

Господь наш Всемилостивый. Как Тебя Дева Мария принесла во храм на поклон, так и мы просим за чад наших, детей Твоих. Огради их от печалей и скорбей, защити от нечистого и посели в душах радость бытия. Стань их надеждой и опорой в жизни и мы, рабы грешные, будем молить за них Тебя и Ангелов, проповедующих Слово Твое. Аминь

Молитва к Богородице

Царица Небесная, прими молитвы раба Божьего (ваше имя). Перед Тобой, Богоматерь, преклоняюсь и только Тебе могу свои тайны открыть. Только Тебе, Святая Дева, известно все, чем живу, чем дышу и что попросить хочу. Мое сердце просит свободы, наполнения, ему тяжело без счастья и поддержки Твоей. Умоляю Тебя, освети мой путь к счастью скорому, которое своим светом озарит всю мою жизнь. Не покидай меня, Божия Матерь. Я вовек буду славить имя Твое. Аминь

В праздник Сретения Господнего в храмах проводят торжественные службы

Молитва на Принесение во Храм о счастье

О, Всевышний Господь! Я прошу Тебя подарить мне счастье земное и благо духовное. Молю, услышь меня в этот светлый день, не отрекайся от меня, дай мне сил. Прости меня грешного и отпусти все грехи мои, ибо каюсь я и желаю встать на путь истинный, чтобы быть ближе к Тебе, мой Господь. Молю Тебя, подари мне счастье, благополучие и радость в жизни. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь

Молитва на 15 февраля о здоровье

О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему. Аминь

Молитва к Николаю Чудотворцу об удаче

О святой угодник Божий Николай, Ты скорый наш заступник и во всех скорбях и неприятностях помощник! Помоги грешному рабу Божьему (ваше имя) скрасить столь унылую и тяжкую жизнь, попроси Господа подарить мне прощение всех грехов от самого рождения и юности моей. Пусть душа моя избавится от вечного мучения, а жизнь наполнится счастьем и светом. Помоги мне устоять перед всеми проблемами, обрести удачу и уверенность в завтрашнем дне. Я же не перестану славить имя Твое, Отца, Сына и Святого Духа. Ныне и во веки веков. Аминь

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