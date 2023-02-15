Юрочка, с Днем ангела! Красивые открытки и короткие поздравления на именины Юрия

Не забудьте поздравить Юрца с именинами

Имя Юрий имеет интересное происхождение и очень распространено в Украине. Ранее мы рассказали, каково значение этого имени и когда все Дни ангела Юры в году. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку поздравления с именинами для Юрия в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Юрия своими словами

Юрочка! Пусть жизнь твоя будет легка и беззаботна, а все неприятности и проблемы обходят тебя десятой дорогой и не портят настроения. С именинами, дорогой!

Поздравляю с Днем ангела Юрия! Желаю карьерных успехов, богатырского здоровья и никогда не унывать. Пусть каждый день приносит только радость и счастье.

Юрий, с именинами! Желаю, чтобы рядом с тобой всегда были близкие, надежные и проверенные временем люди, желаю никогда не сомневаться в своих силах и двигаться только вперед.

С Днем ангела, Юрец! Хочу пожелать тебе на праздник, чтобы в семье твоей царил мир и гармония, все твои близкие были здоровы, и вы никогда не знали материальных затруднений. Поздравляю!

Юра! В День твоего ангела хочу пожелать, чтобы все твои цели достигались, и исполнялись даже самые смелые мечты. Ты заслужил быть счастливым и успешным. С именинами!

Открытки для поздравления Юрия с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значит по народным приметам, если вы нашли в чашке с чаем волос.