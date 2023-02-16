С Днем единства Украины 2023: яркие поздравления с пожеланиями мира на украинском языке

День единения создан для того, чтобы показать, что украинцы – нация, которая любит свою Родину

В четверг, 16 февраля, Украина отмечает новый государственный праздник — День единства. Это очень молодое торжество, которое было основано в 2022 году президентом Украины Владимиром Зеленским.

В президентском указе от 14 февраля 2022 года указано, что День единения создан для "ужесточения консолидации украинцев, укрепления их устойчивости на фоне роста гибридных угроз, пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание". В этот день принято вывешивать национальные флаги и прикреплять к одежде сине-желтые ленты.

"Телеграф" поздравляет всех украинцев с праздником, и чтобы наши читатели могли поздравить своих родных, друзей и знакомых, мы подготовили для вас красивые картинки и открытки с пожеланиями мира и победы на украинском языке.

Поздравления с Днем единства Украины 2023: картинки и открытки на украинском языке

Как писал "Телеграф" в этом году праздновать Масленицу мы будем в феврале. Когда начинается масленичная неделя, читайте в материале.