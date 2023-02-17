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17 февраля — День спонтанного проявления доброты: лучшие поздравления для добряков

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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В этот день, мы уверены, вам есть кого поздравить
В этот день, мы уверены, вам есть кого поздравить. Фото kartinkof.club

В этот прекрасный день даже искренние поздравления могут стать причиной сделать еще одно доброе дело для незнакомца

День спонтанного проявления доброты или Random Acts of Kindness Day в оригинале — это достаточно молодой неофициальный праздник, который отмечают во многих странах. Это одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций, направленная на поляризацию в обществе различных проявлений доброты и бескорыстной помощи. Девиз этого праздника: "Практикуйте спонтанные акты доброты и красоты".

Ежегодно 17 февраля люди, которые знают об этом празднике, стараются быть не просто добрыми, а настоящими добряками — в полном смысле этого слова. То есть делать хорошие поступки абсолютно бескорыстно, даже если это идет в разрез с их планами. "Телеграф" собрал для вас лучшие открытки и поздравления, чтобы вы могли поздравить с этим прекрасным праздником людей, которые действительно этого заслуживают. Мы уверены, что такие в вашем окружении точно найдутся!

Доброту не купишь за деньги,

Установкой её не задашь,

Но она это больше, чем слово,

Или просто красивый мираж.

Она и тепло, и душевность,

Милосердность, гуманности свет,

В ней — жизни само совершенство,

В ней же -глубокий ответ.

***

Поздравляю с Днем спонтанного проявления доброты и желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для таких дел. А все твои старания пусть вернутся сторицей, чтобы и тебе помогали в этой сумбурной жизни, чтобы каждый из тех, кому ты помогаешь, сделал то же самое для другого человека и этот "круг доброты" никогда не замкнулся. Сил тебе, терпения и воодушевления! С праздником!

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С днем Доброты вас поздравляю,

Любви во всем желаю и тепла.

К делам хорошим искренне взываю,

Чтоб мир очистить от жестокости и зла.

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Поздравляю с Международным днем спонтанного проявления доброты! Хочу пожелать никогда не терять веры в людей и видеть в них лучшие стороны. Душевного вам равновесия, терпения и веры в наше светлое будущее! Пусть все удается!

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Пусть этот светлый день подарит тебе искреннее добро и понимание, что отдавая что-то положительное во Вселенную, ты получаешь гораздо больше. Желаю тебе, чтобы все твои добрые дела не остались незамеченными и были щедро вознаграждены Всевышним. С Днем спонтанного проявления доброты!

Раньше мы рассказывали, как можно оригинально поздравить женщину с днем рождения. Такие креативные пожелания не оставят равнодушной ни одну представительницу прекрасного пола.

Теги:
#Всемирный День Доброты #День спонтанного проявления доброты #День доброты #Привітання