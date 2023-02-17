17 февраля — День спонтанного проявления доброты: лучшие поздравления для добряков
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В этот прекрасный день даже искренние поздравления могут стать причиной сделать еще одно доброе дело для незнакомца
День спонтанного проявления доброты или Random Acts of Kindness Day в оригинале — это достаточно молодой неофициальный праздник, который отмечают во многих странах. Это одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций, направленная на поляризацию в обществе различных проявлений доброты и бескорыстной помощи. Девиз этого праздника: "Практикуйте спонтанные акты доброты и красоты".
Ежегодно 17 февраля люди, которые знают об этом празднике, стараются быть не просто добрыми, а настоящими добряками — в полном смысле этого слова. То есть делать хорошие поступки абсолютно бескорыстно, даже если это идет в разрез с их планами. "Телеграф" собрал для вас лучшие открытки и поздравления, чтобы вы могли поздравить с этим прекрасным праздником людей, которые действительно этого заслуживают. Мы уверены, что такие в вашем окружении точно найдутся!
Доброту не купишь за деньги,
Установкой её не задашь,
Но она это больше, чем слово,
Или просто красивый мираж.
Она и тепло, и душевность,
Милосердность, гуманности свет,
В ней — жизни само совершенство,
В ней же -глубокий ответ.
***
Поздравляю с Днем спонтанного проявления доброты и желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для таких дел. А все твои старания пусть вернутся сторицей, чтобы и тебе помогали в этой сумбурной жизни, чтобы каждый из тех, кому ты помогаешь, сделал то же самое для другого человека и этот "круг доброты" никогда не замкнулся. Сил тебе, терпения и воодушевления! С праздником!
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С днем Доброты вас поздравляю,
Любви во всем желаю и тепла.
К делам хорошим искренне взываю,
Чтоб мир очистить от жестокости и зла.
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Поздравляю с Международным днем спонтанного проявления доброты! Хочу пожелать никогда не терять веры в людей и видеть в них лучшие стороны. Душевного вам равновесия, терпения и веры в наше светлое будущее! Пусть все удается!
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Пусть этот светлый день подарит тебе искреннее добро и понимание, что отдавая что-то положительное во Вселенную, ты получаешь гораздо больше. Желаю тебе, чтобы все твои добрые дела не остались незамеченными и были щедро вознаграждены Всевышним. С Днем спонтанного проявления доброты!
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