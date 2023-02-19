С Масленицей! Красивые картинки и музыкальные открытки к празднику на любой вкус

Масленица – еще один повод пожелать друг другу всего самого доброго

В последнюю неделю февраля традиционно отмечают Масленицу, также известную как Сыропуст или Колодий. В 2023 году этот светлый праздник продлится с понедельника по воскресенье 20-26 числа последнего зимнего месяца. В это время принято провожать зиму, готовясь встречать весну. Главный символ гуляний в Масленичную неделю – блины.

"Телеграф" публикует подборку красочных открыток на Масленицу. Вы можете выбрать картинку, которая вам больше всего понравилась, загрузить на свой гаджет и переслать родным и друзьям в любом удобном мессенджере. Надеемся, этот праздник принесет вам радостные вести и приятные эмоции! Не забудьте пожелать своим близким здоровья, счастья, достатка и мира!

Открытки на Масленицу

Картинки с Масленицей

Музыкальные открытки на Масленицу на украинском языке (видео)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Масленичную неделю наши предки придерживались нескольких правил. Существует ряд запретов, которые принято соблюдать в эти дни. В том числе есть ограничения касательно пищи, поэтому верующие на Сырную седмицу не едят мясо.