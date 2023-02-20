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С Масленицей-2023! Самые лучшие открытки и картинки на украинском языке

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Блинчики – главный символ этого праздника
Блинчики – главный символ этого праздника

Красивые поздравительные открытки к Масленице, которые вы можете отправить своим близким

С этого дня аромат блинов будет заполонять дома украинцев, ведь в этот понедельник, 20 февраля, наступила Масленица! Масленая неделя продлится ровно неделю — в 2023 году до 26 февраля.

Гуляния на Масленицу дают возможность вдоволь наестся разных вкусных блюд. Затем начнется Великий, самый строгий пост перед Пасхой. Однако под запретом уже находится мясо и другие мясные продукты.

В связи с началом одного из самых веселых народных праздников февраля, "Телеграф" сделал подборку красивых поздравительных открыток и картинок к Масленице на украинском языке, которые наши дорогие читатели могут поделиться в соцсети.

С Масленицей: поздравления в открытках и картинках на украинском

открытка с масленицей 2023
открытка с масленицей 2023
открытка с масленицей 2023
открытка с масленицей 2023
открытка с масленицей 2023
открытка с масленицей 2023
открытка с масленицей 2023
открытка с масленицей 2023
открытка с масленицей 2023
открытка с масленицей 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает каждый день недели на Масленицу. Все семь дней насыщены интересными традициями и обычаями.

Теги:
#Поздравления #Открытки #Масленица