С Масленицей 2023! Красочные видеопоздравления с праздником на украинском языке

Масленица — шумный, радостный и очень вкусный праздник

Масленица — это веселые проводы зимы с многочисленными обычаями. Этот праздник символизирует приход весны и пробуждения природы и отмечается в течение недели перед Великим постом.

Стоит отметить, что дата празднования Масленицы меняется каждый год, ведь она зависит от главного христианского праздника Пасхи. И в 2023 году праздник выпадает на неделю с 20 по 26 февраля. Отмечают Масленицу все семь дней. И более того, каждый день Масленой, или Сырной недели имеет свое название и традиции.

С Масленицей связано много различных традиций и обрядов. Одна из самых вкусных традиций — это приготовление различных блинов, с рецептами которых вы можете ознакомиться в материалах "Телеграфа". Также было принято сжигать чучело Масленицы — большую фигуру из сена и соломы.

В честь этого веселого и очень вкусного праздника, "Телеграф" собрал подборку красивых поздравительных открыток, картинок, а также музыкальных поздравлений с Масленицей 2023 на украинском языке.

Поздравления с Масленицей 2023: картинки и открытки

Видеопоздравления с Масленицей 2023

Ранее мы рассказывали, когда в 2023 году будет Пасха и меняется ли дата празднования в зависимости от изменений в церковном календаре. А еще — на какие дни в 2023 будут приходиться главные христианские праздники.