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С Масленицей! Симпатичные открытки и душевные поздравления в стихах для близких

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Масленица – веселый и вкусный праздник
Масленица – веселый и вкусный праздник. Фото Телеграф

Начало Масленичной недели дает повод отправить дорогим людям милое пожелание

Февраль, как обычно, завершается недельным празднованием Масленицы, которую еще называют Сырной неделей или Колодием. Гуляния в 2023 году продлятся с 20 по 26 число последнего зимнего месяц. В этот праздник принято готовить блины со вкусными начинками. Существует традиция поздравлять друг друга с Масленицей и желать добра, мира и здоровья.

"Телеграф" подготовил подборку красочных открыток на Масленицу. Выбирайте картинку, которая приглянулась больше всех, и скачивайте на свой гаджет, чтобы переслать близким. Также можно порадовать родных и друзей душевным пожеланием с Масленицей в стихах. Такой праздничный привет точно не оставит их равнодушными.

Открытки с Масленицей

С Масленицей
С Масленицей
С Масленицей поздравление в стихах

Картинки на Масленицу

Поздравляю с Масленицей
С Масленицей
С Масленицей

Поздравления с Масленицей в стихах

Вновь блины все уплетают

И друг друга поздравляют.

Счастья, мира вам, добра!

С Масленицей! И ура!

Конец зиме! Блины пеките,

К нам Масленица в дом пришла!

Скорее счастье в дверь впустите,

Пусть Бог хранит семью от зла.

Вкусных блинов,

Щедрых столов,

Добра и веселья,

Чудесных мгновений,

Достатка без края.

С Масленицей поздравляю!

Масленица к нам идёт,

За собой весну ведёт,

Блины вкусно выпекаем,

Вместе дружно поедаем,

Чаем крепким угощаем,

Вас целуем, обнимаем,

С Масленицей поздравляем,

Счастья и добра желаем!

Поздравляю с Масленицей!

Пусть дела все ладятся,

И живёт, и здравствует

Вся семья прекрасная.

От блинов чудесных пусть

Не толстеет талия,

А растут лишь радость,

Счастье и внимание!

Ранее "Телеграф" сообщал, какие традиции празднования Масленичной недели сохранились до наших пор. Этот праздник богат на увлекательные обряды и интересные активности. К слову, от наших предков к нам дошли и некоторые запреты, которые принято соблюдать во время Сырной недели.

Теги:
#Поздравления #Открытки #Масленица