С Масленицей! Симпатичные открытки и душевные поздравления в стихах для близких
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Начало Масленичной недели дает повод отправить дорогим людям милое пожелание
Февраль, как обычно, завершается недельным празднованием Масленицы, которую еще называют Сырной неделей или Колодием. Гуляния в 2023 году продлятся с 20 по 26 число последнего зимнего месяц. В этот праздник принято готовить блины со вкусными начинками. Существует традиция поздравлять друг друга с Масленицей и желать добра, мира и здоровья.
"Телеграф" подготовил подборку красочных открыток на Масленицу. Выбирайте картинку, которая приглянулась больше всех, и скачивайте на свой гаджет, чтобы переслать близким. Также можно порадовать родных и друзей душевным пожеланием с Масленицей в стихах. Такой праздничный привет точно не оставит их равнодушными.
Открытки с Масленицей
Картинки на Масленицу
Поздравления с Масленицей в стихах
Вновь блины все уплетают
И друг друга поздравляют.
Счастья, мира вам, добра!
С Масленицей! И ура!
Конец зиме! Блины пеките,
К нам Масленица в дом пришла!
Скорее счастье в дверь впустите,
Пусть Бог хранит семью от зла.
Вкусных блинов,
Щедрых столов,
Добра и веселья,
Чудесных мгновений,
Достатка без края.
С Масленицей поздравляю!
Масленица к нам идёт,
За собой весну ведёт,
Блины вкусно выпекаем,
Вместе дружно поедаем,
Чаем крепким угощаем,
Вас целуем, обнимаем,
С Масленицей поздравляем,
Счастья и добра желаем!
Поздравляю с Масленицей!
Пусть дела все ладятся,
И живёт, и здравствует
Вся семья прекрасная.
От блинов чудесных пусть
Не толстеет талия,
А растут лишь радость,
Счастье и внимание!
Ранее "Телеграф" сообщал, какие традиции празднования Масленичной недели сохранились до наших пор. Этот праздник богат на увлекательные обряды и интересные активности. К слову, от наших предков к нам дошли и некоторые запреты, которые принято соблюдать во время Сырной недели.