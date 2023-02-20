С Масленицей! Симпатичные открытки и душевные поздравления в стихах для близких

Начало Масленичной недели дает повод отправить дорогим людям милое пожелание

Февраль, как обычно, завершается недельным празднованием Масленицы, которую еще называют Сырной неделей или Колодием. Гуляния в 2023 году продлятся с 20 по 26 число последнего зимнего месяц. В этот праздник принято готовить блины со вкусными начинками. Существует традиция поздравлять друг друга с Масленицей и желать добра, мира и здоровья.

"Телеграф" подготовил подборку красочных открыток на Масленицу. Выбирайте картинку, которая приглянулась больше всех, и скачивайте на свой гаджет, чтобы переслать близким. Также можно порадовать родных и друзей душевным пожеланием с Масленицей в стихах. Такой праздничный привет точно не оставит их равнодушными.

Открытки с Масленицей

Картинки на Масленицу

Поздравления с Масленицей в стихах

Вновь блины все уплетают И друг друга поздравляют. Счастья, мира вам, добра! С Масленицей! И ура!

Конец зиме! Блины пеките, К нам Масленица в дом пришла! Скорее счастье в дверь впустите, Пусть Бог хранит семью от зла.

Вкусных блинов, Щедрых столов, Добра и веселья, Чудесных мгновений, Достатка без края. С Масленицей поздравляю!

Масленица к нам идёт, За собой весну ведёт, Блины вкусно выпекаем, Вместе дружно поедаем, Чаем крепким угощаем, Вас целуем, обнимаем, С Масленицей поздравляем, Счастья и добра желаем!

Поздравляю с Масленицей! Пусть дела все ладятся, И живёт, и здравствует Вся семья прекрасная. От блинов чудесных пусть Не толстеет талия, А растут лишь радость, Счастье и внимание!

Ранее "Телеграф" сообщал, какие традиции празднования Масленичной недели сохранились до наших пор. Этот праздник богат на увлекательные обряды и интересные активности. К слову, от наших предков к нам дошли и некоторые запреты, которые принято соблюдать во время Сырной недели.