С Масленицей! Красивые поздравления в стихах и ярких открытках на украинском языке
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Поздравьте дорогих и близких вам людей с Масленицей
В 2023 году с 20 по 26 февраля, перед строгим Великим постом, в Украине начинают выпекать блины и праздновать Масленицу. В этот период позволяется "наесться запрещенных" продуктов досыта, однако мясо и мясные блюда уже под запретом.
Считается, что если блины в Масленицу получаются вкусными и красивыми, то и год пройдет хорошо. Кроме блинов готовят оладьи, пироги, сырники, булочки, пончики. Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает каждый день недели на Масленицу. Все семь дней насыщены интересными традициями и обычаями.
Создать атмосферу праздника в это тяжелое для нас всех время помогут поздравления с Масленицей. "Телеграф" подготовил лучшие открытки и картинки с красивыми пожеланиями, а также стихи на украинском языке, которые можно адресовать близким, друзьям и коллегам.
Поздравления с Масленицей-2023: открытки и стихи
Зі святом вітаємо,
Приходьте в гості!
До нашого ганку
На ситу Маслянку!
Почастуємо млинцями,
На сметані пампушками,
Пиріжками пишними
З медом та вишнями!
Зимі – помахаємо,
Весну привітаємо!
Бажаю вам за стіл сісти,
Млинців з ікорочкой поїсти,
Спалити бабу, зиму проводити,
Мене в прощений день простити.
Масляна до нас прийшла,
Значить, скоро вже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!
Всім бажаю я достатку,
Щоб було усе в порядку,
І млинців більше з маслом,
Щоб життя було прекрасним!
Весь народ веселий, радий,
Бо сьогодні свято,
Дочекались Масляної
Хлопці та дівчата.
Буде в нас гірка горілка
І млинці зі сметаною,
Щоб як пити – то не гірко,
Їсти – в роті тане!
Также на сайте имеются видеопоздравления с Масленицей-2023 на украинском языке, и душевные поздравления с праздником в стихах. Такой праздничный привет точно не оставит близких равнодушными.