С Масленицей! Красивые поздравления в стихах и ярких открытках на украинском языке

Поздравьте дорогих и близких вам людей с Масленицей

В 2023 году с 20 по 26 февраля, перед строгим Великим постом, в Украине начинают выпекать блины и праздновать Масленицу. В этот период позволяется "наесться запрещенных" продуктов досыта, однако мясо и мясные блюда уже под запретом.

Считается, что если блины в Масленицу получаются вкусными и красивыми, то и год пройдет хорошо. Кроме блинов готовят оладьи, пироги, сырники, булочки, пончики. Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает каждый день недели на Масленицу. Все семь дней насыщены интересными традициями и обычаями.

Создать атмосферу праздника в это тяжелое для нас всех время помогут поздравления с Масленицей. "Телеграф" подготовил лучшие открытки и картинки с красивыми пожеланиями, а также стихи на украинском языке, которые можно адресовать близким, друзьям и коллегам.

Поздравления с Масленицей-2023: открытки и стихи

Зі святом вітаємо,

Приходьте в гості!

До нашого ганку

На ситу Маслянку!

Почастуємо млинцями,

На сметані пампушками,

Пиріжками пишними

З медом та вишнями!

Зимі – помахаємо,

Весну привітаємо!

Бажаю вам за стіл сісти,

Млинців з ікорочкой поїсти,

Спалити бабу, зиму проводити,

Мене в прощений день простити.

Масляна до нас прийшла,

Значить, скоро вже весна.

Веселись, гуляй, народ:

Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,

Щоб було усе в порядку,

І млинців більше з маслом,

Щоб життя було прекрасним!

Весь народ веселий, радий,

Бо сьогодні свято,

Дочекались Масляної

Хлопці та дівчата.

Буде в нас гірка горілка

І млинці зі сметаною,

Щоб як пити – то не гірко,

Їсти – в роті тане!

Также на сайте имеются видеопоздравления с Масленицей-2023 на украинском языке, и душевные поздравления с праздником в стихах. Такой праздничный привет точно не оставит близких равнодушными.