Яркие открытки и короткие поздравления на День ангела Фотинии

Не забудьте поздравить Фотинию (Светлану) с именинами

Имя Фотиния древнее и красивое, но на сегодня в Украине встречается крайне редко. Ранее мы рассказывали про значение этого имени и когда все Дни ангела Фотинии в году. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку идей для поздравления с именинами Фотинии.

Заметим, что в Украине больше в ходу славянская форма-калька на имя Фотиния — Светлана. Оба имени имеют одинаковое значение, а покровительницами Светлан выступают святые Фотинии, из-за чего Светланы и Фотинии празднуют именины в одни и те же дни.

Короткие поздравления с Днем ангела Фотинии своими словами

Поздравляю с Днем святой Фотинии! Пусть в вашем доме всегда будет все благополучно, тепло и уютно, и никакие неприятности не затрагивают вас. Хорошего дня и мирного неба!

С Днем ангела Фотинии! Пусть каждый день твоей жизни будет столь же светлым, как и это имя. Желаю крепкого здоровья, реализации всех планов, надежных друзей и свершений.

С именинами Фотинии! Ты освещаешь жизни людей, словно светлый и жизнеутверждающий лучик солнца. Желаю светить так всегда и никогда не терять ни искорки в глазах, ни огня в сердце.

Открытки для поздравления Фотинии с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам настоятельно не рекомендуется дарить чашки одиноким людям.