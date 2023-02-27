Софа, с именинами! Красивые поздравления и открытки на День ангела Софии

Не забудьте поздравить Соню с именинами

Имя София очень древнее и красивое, популярное в Украине и во всем мире. Ранее мы рассказали про значение имени и когда все Дни ангела Софии в году. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку ярких поздравлений для Софы с именинами в прозе, стихах, картинках и открытках.

Короткие поздравления с Днем ангела Софии своими словами

София, Соня, Софа, дорогая! В этот славный день хочу поздравить тебя с Днем ангела и пожелать, чтобы жизнь твоя была словно езда по ровной новенькой трассе, — с ветерком и в удовольствие. Пусть все твои цели оказываются достижимы, а мечты сбываются!

С Днем ангела, Софочка! Никак не нарадуюсь, что ты есть в моей жизни, — такая яркая, светлая и неповторимая. Желаю тебе море счастья, удовольствий и радости, чтобы каждый день был в кайф, и никакие беды не задевали тебя.

Поздравляю с именинами Софии! Пусть твои глаза затуманивают только слезы радости, руки опускаются только под грузом подарков и роз, а ноги устают только от веселых прогулок. Будь счастлива!

Открытки для поздравления Софии с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему запрещено дарить часы женщинам по народным приметам.