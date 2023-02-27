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Софа, с именинами! Красивые поздравления и открытки на День ангела Софии

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Софии на любой вкус Новость обновлена 27 февраля 2023, 19:07
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Софии на любой вкус. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить Соню с именинами

Имя София очень древнее и красивое, популярное в Украине и во всем мире. Ранее мы рассказали про значение имени и когда все Дни ангела Софии в году. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку ярких поздравлений для Софы с именинами в прозе, стихах, картинках и открытках.

Короткие поздравления с Днем ангела Софии своими словами

  • София, Соня, Софа, дорогая! В этот славный день хочу поздравить тебя с Днем ангела и пожелать, чтобы жизнь твоя была словно езда по ровной новенькой трассе, — с ветерком и в удовольствие. Пусть все твои цели оказываются достижимы, а мечты сбываются!
  • С Днем ангела, Софочка! Никак не нарадуюсь, что ты есть в моей жизни, — такая яркая, светлая и неповторимая. Желаю тебе море счастья, удовольствий и радости, чтобы каждый день был в кайф, и никакие беды не задевали тебя.
  • Поздравляю с именинами Софии! Пусть твои глаза затуманивают только слезы радости, руки опускаются только под грузом подарков и роз, а ноги устают только от веселых прогулок. Будь счастлива!

Открытки для поздравления Софии с Днем ангела

Поздравления с Днем ангела Софии
С Днем ангела София — стих, картинки и открытки
С Днем ангела Софии — открытка, чтобы поздравить Софию с именинами
Именины Софии поздравления, открытки и картинки
Поздравление с именинами Софии — открытки на День ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему запрещено дарить часы женщинам по народным приметам.

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