С последним днем зимы! Красивые поздравления своими словами, открытки

Пожелайте своим близким, чтобы эта зима забрала с собой все невзгоды

В этот вторник, 28 февраля, заканчивается календарная зима, и уже завтра наступает первый день весны, которая принесет с собой пробуждение всего живого, тепло, радость и надежду. Конечно, морозы не обещают покидать нас, однако весна так же будет торопиться порадовать теплым солнышком.

Издание "Телеграф" поздравляет всех своих читателей с последним днем зимы-2022-2023. Мы приготовили красивые открытки и картинки, поздравления в прозе, чтобы вы также смогли поздравить своих близких, друзей, коллег с окончанием зимнего сезона.

С первым днем зимы: поздравления своими словами

Вот и настал последний день зимы, а значит, совсем скоро природа проснется, птицы запоют и в воздухе появится аромат цветов! Желаю хорошего настроения, теплого солнышка каждый день и неисчерпаемого заряда бодрости!

Поздравляю с последним днем зимы, с великолепным временем вдохновения и началом весенней сказки! Желаю тебе, чтобы эта зима унесла с собой все невзгоды. Пусть с началом этой весны в твоей жизни случись что-то невероятное! Будь счастлив!

Поздравляю с последним днем зимы! Пусть он заберет с собой все печали, которые были в это время года! Желаю Вам радости, благополучия, счастья! Пусть в Вашей душе всегда цветет весна!

Позволь поздравить тебя с последним днем зимы! Пусть это время года наконец-то завершится, а теплая весна принесет тебе радость, счастье, любовь, благополучие и надежду! Пусть весна откроет двери для новых возможностей и свершений!

С первым днем зимы: открытки и картинки

Добавим, что расслабляться еще будет рано, так как в конце первой декады марта, в соответствии с прогнозами, зима снова преподнесет не совсем приятный сюрприз.