Укр

С первым днем весны! Яркие открытки и добрые пожелания в стихах

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Весна вступает в свои права
Весна вступает в свои права

1 марта можно отправить родным и друзьям теплое пожелание в честь первого весеннего дня

В первый день марта нет никакого официального праздника, но по традиции принято поздравлять друг друга с началом весны, которая в этом году удивит погодными качелями. Эта пора символизирует обновление природы, а значит и наша жизнь может измениться к лучшему.

В среду, 1 марта 2023 года, "Телеграф" подготовил подборку ярких открыток с первым днем весны. Подбирайте картинку, которая вам приглянулась, загружайте на свой гаджет и делитесь с близкими и друзьями. Также вы можете порадовать родных душевным пожеланием на 1 марта в стихах. Такой поздравительный жест не оставит вашего адресата равнодушным, а подарит теплые эмоции в первый весенний день.

Поздравления с первым днем весны в стихах

Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!

Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

Ура! Ура! Пришла она,

Такая долгожданная,

Эта прекрасная весна,

Чудесная, желанная!

Мы расцветаем вместе с ней,

И мир, и души наши,

И все становится живей,

И зеленей, и краше!

Пускай сегодняшний денек

Подарит много света,

Улыбки, теплый ветерок

И радости букеты!

Пришла весна, а это значит,

Что расцветает все вокруг,

Что станут дни светлей и ярче,

Скорее улыбнись, мой друг!

Тебе весенние мотивы

Пусть напевают соловьи!

Желаю много позитива,

Удачи, счастья и любви!

Пусть весна подарит краски

И согреет вас теплом,

И прекрасно, словно в сказке,

Станет зелено кругом!

Чтоб с весною вдохновенье

В каждом деле к вам пришло,

Чтоб прекрасным настроенье

Ежечасно быть могло!

Яркие открытки и красивые картинки на 1 марта

С началом весны
Hello March
Hello spring
С весной открытка

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине хотят отменить или перенести даты трех весенних праздников – 8 марта, 1 и 9 мая. Реакция украинцев на предложение народных депутатов неоднозначна, особенно касательно Дня украинской женщины 25 февраля.

Также сообщалось, когда в 2023 году будут отмечать важные церковные праздники – Благовещение Пресвятой Богородицы и Воскресение Христово (Пасха).

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#Поздравления #Весна #Открытки