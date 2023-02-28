С первым днем весны! Яркие открытки и добрые пожелания в стихах

1 марта можно отправить родным и друзьям теплое пожелание в честь первого весеннего дня

В первый день марта нет никакого официального праздника, но по традиции принято поздравлять друг друга с началом весны, которая в этом году удивит погодными качелями. Эта пора символизирует обновление природы, а значит и наша жизнь может измениться к лучшему.

В среду, 1 марта 2023 года, "Телеграф" подготовил подборку ярких открыток с первым днем весны. Подбирайте картинку, которая вам приглянулась, загружайте на свой гаджет и делитесь с близкими и друзьями. Также вы можете порадовать родных душевным пожеланием на 1 марта в стихах. Такой поздравительный жест не оставит вашего адресата равнодушным, а подарит теплые эмоции в первый весенний день.

Поздравления с первым днем весны в стихах

Весна пришла, и мир ожил, Цветными красками играя. Для грусти больше нет причин, Я с 1 марта поздравляю! Пусть принесет тебе весна Улыбки, счастье, вдохновенье, Избавит от печали вмиг, Пускай подарит настроенье!

Ура! Ура! Пришла она, Такая долгожданная, Эта прекрасная весна, Чудесная, желанная! Мы расцветаем вместе с ней, И мир, и души наши, И все становится живей, И зеленей, и краше! Пускай сегодняшний денек Подарит много света, Улыбки, теплый ветерок И радости букеты!

Пришла весна, а это значит, Что расцветает все вокруг, Что станут дни светлей и ярче, Скорее улыбнись, мой друг! Тебе весенние мотивы Пусть напевают соловьи! Желаю много позитива, Удачи, счастья и любви!

Пусть весна подарит краски И согреет вас теплом, И прекрасно, словно в сказке, Станет зелено кругом! Чтоб с весною вдохновенье В каждом деле к вам пришло, Чтоб прекрасным настроенье Ежечасно быть могло!

Яркие открытки и красивые картинки на 1 марта

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине хотят отменить или перенести даты трех весенних праздников – 8 марта, 1 и 9 мая. Реакция украинцев на предложение народных депутатов неоднозначна, особенно касательно Дня украинской женщины 25 февраля.

Также сообщалось, когда в 2023 году будут отмечать важные церковные праздники – Благовещение Пресвятой Богородицы и Воскресение Христово (Пасха).