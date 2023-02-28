С первым днем весны! Яркие открытки и добрые пожелания в стихах
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1 марта можно отправить родным и друзьям теплое пожелание в честь первого весеннего дня
В первый день марта нет никакого официального праздника, но по традиции принято поздравлять друг друга с началом весны, которая в этом году удивит погодными качелями. Эта пора символизирует обновление природы, а значит и наша жизнь может измениться к лучшему.
В среду, 1 марта 2023 года, "Телеграф" подготовил подборку ярких открыток с первым днем весны. Подбирайте картинку, которая вам приглянулась, загружайте на свой гаджет и делитесь с близкими и друзьями. Также вы можете порадовать родных душевным пожеланием на 1 марта в стихах. Такой поздравительный жест не оставит вашего адресата равнодушным, а подарит теплые эмоции в первый весенний день.
Поздравления с первым днем весны в стихах
Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!
Ура! Ура! Пришла она,
Такая долгожданная,
Эта прекрасная весна,
Чудесная, желанная!
Мы расцветаем вместе с ней,
И мир, и души наши,
И все становится живей,
И зеленей, и краше!
Пускай сегодняшний денек
Подарит много света,
Улыбки, теплый ветерок
И радости букеты!
Пришла весна, а это значит,
Что расцветает все вокруг,
Что станут дни светлей и ярче,
Скорее улыбнись, мой друг!
Тебе весенние мотивы
Пусть напевают соловьи!
Желаю много позитива,
Удачи, счастья и любви!
Пусть весна подарит краски
И согреет вас теплом,
И прекрасно, словно в сказке,
Станет зелено кругом!
Чтоб с весною вдохновенье
В каждом деле к вам пришло,
Чтоб прекрасным настроенье
Ежечасно быть могло!
Яркие открытки и красивые картинки на 1 марта
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине хотят отменить или перенести даты трех весенних праздников – 8 марта, 1 и 9 мая. Реакция украинцев на предложение народных депутатов неоднозначна, особенно касательно Дня украинской женщины 25 февраля.
Также сообщалось, когда в 2023 году будут отмечать важные церковные праздники – Благовещение Пресвятой Богородицы и Воскресение Христово (Пасха).