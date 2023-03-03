С Днем писателя-2023! Лучшие открытки и картинки, чтобы поздравить мастеров слова

Ежегодно 3 марта празднуется Всемирный день писателя

В первые дни весны все писатели отмечают свой профессиональный праздник — Всемирный день писателя (полное название — Всемирный день мира для писателя). 3 марта принято поздравлять не только литераторов, но и всех представителей "четвертой власти".

Хоть профессия эта появилась много веков назад, однако официально мастера слова получили свой праздник только в 1986 году на заседании 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба — международная правозащитная неправительственная организация, которая объединяет профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах. Во многих странах мира в День писателя устраиваются церемонии вручения различных книжных премий, фестивали, выставки и другие литературные мероприятия.

"Телеграф" поздравляет писателей с их профессиональным праздником, и публикует красивые открытки и картинки со Всемирным днем писателя 3 марта.

С Днем писателя 3 марта: открытки и картинки

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