С 8 Марта! Поздравления в красивых открытках и картинках

Лучшие поздравительные открытки с Международным женским днем

Международный женский день является датой, которая в современном мире отмечается в ряде стран, а в некоторых — имеет статус государственного праздника, к примеру, в Украине. Однако тема вокруг праздника "весны, нежности и красоты", навязанная советской властью, ежегодно вызывает серьезные дискуссии. То его хотят отменить, то оставляют, и сейчас идет обсуждения того, оставлять ли 8 Марта официальным выходным днем.

Международный женский день — это, в первую очередь, символ гендерного равенства и борьбы за права женщин во всем мире. Как бы там ни было, но это праздник, который на первое место ставит права и желания представительниц прекрасного пола.

"Телеграф" подготовил подборку самых лучших, красивых открыток и поздравительных картинок с Международным женским днем, которые не оставят равнодушной ни одну женщину в этот особый праздник.

Поздравления с 8 Марта: открытки и картинки

Раньше мы рассказывали, сколько выходных будет в марте. А еще, когда Украина будет переходить на летнее время в 2023 году. Это также произойдет в марте.