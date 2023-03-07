С Международным женским днем! Красивые открытки на 8 марта на украинском языке

Можете поздравить яркой открыткой к 8 марта маму, бабушку или подругу

В среду, 8 марта 2023 года, отмечается Международный женский день. Для кого-то этот праздник ассоциируется с наступлением весеннего тепла, а у кого-то есть еще одна возможность рассказать о борьбе женщин за свои права.

В последнее время вокруг так называемого Дня женщин идут споры в Украине. Народные депутаты предложили перенести дату на годовщину со дня рождения Леси Украинки. Тем не менее, опрос граждан показал, что люди предпочитают оставить 8 марта выходным.

"Телеграф" публикует подборку красивых открыток на 8 марта. Вы можете выбрать картинку, которая пришлась по вкусу, скачать на свой гаджет и отправить в любом мессенджере женщине, которую хотели бы поздравить. В этот весенний праздник обязательно пожелайте своим мамам, бабушкам, женам и подругам здоровья, воодушевления, мира и счастья!

Открытки на 8 марта

Поздравления с 8 марта на украинском языке

Ранее "Телеграф" сообщал, как будут праздновать Международный женский день 8 марта в 2023 году украинцы в условиях полномасштабной войны. А также мы писали, какие праздники любят в Украине больше всего, ведь социологи заметили несколько свежих тенденций.