С Международным женским днем! Яркие картинки и душевные поздравления на 8 марта для самых близких

Вокруг 8 марта идут споры, но многие украинцы продолжают отмечать этот праздник

В начале весны в Украине традиционно отмечают Международный женский день – 8 марта. В 2023 году праздник выпадает на будний день, среду. Выходной в этот раз не предусмотрен из-за того, что в стране действует военное положение.

Касательно празднования даты продолжаются споры, но пока еще условный День женщин не отменен и не перенесен. Если вы празднуете 8 марта в 2023 году, то "Телеграф" подготовил для вас подборку красивых открыток в честь Международного женского дня. Выбирайте картинку, которая понравилась, загружайте на свой гаджет и отправляйте женщинам, которых хотели бы поздравить в этот день. По желанию можете дополнить поздравление пожеланием на 8 марта в стихах.

Красивые картинки на 8 марта

Открытки с Международным женским днем

Поздравления с 8 марта в стихах

С Женским праздником весенним! Пусть все сбудутся мечты, Будут радость, настроение, И подарки, и цветы! Чтобы солнышко светило И дарило свет, тепло. Чтобы всё, что хочешь, было И всегда во всём везло!

Пускай живет весна в душе, Пусть в сердце радость расцветает, От зимней спячки ведь уже Весна весь мир освобождает! Желаю жить, любить, мечтать И каждым мигом наслаждаться, Как солнце яркое, сиять И лучезарно улыбаться!

В Международный женский день Примите наши поздравленья, И пусть исчезнет грусти тень, Удачи, ласки, вдохновенья! Пусть исполняются мечты, Весна окутает любовью, Побольше счастья, теплоты И очень крепкого здоровья!

Пусть Женский день несет добро, Любовь, душевное тепло. Он в сердце нежность пусть поселит, В любовь все помыслы оденет. Пусть радость льется через край, Веселье будет и удача, Земной чудесный, дивный рай И небо мирное в придачу.

С Международным женским днем И с праздником весны прекрасным! Пусть вместе с ним наполнят дом Здоровье и любовь, и счастье! Как распускаются цветы, Мечты пусть в сердце расцветают, Все исполняется всегда, Что только женщина желает!

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники украинцы любят больше всего. Социологи отмечают новые тенденции, в том числе и касательно Международного женского дня. А еще мы писали, когда в этом году в христиане будут отмечать важный для них праздник – Пасху.