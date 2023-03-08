С Международным женским днем! Яркие картинки и душевные поздравления на 8 марта для самых близких
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Вокруг 8 марта идут споры, но многие украинцы продолжают отмечать этот праздник
В начале весны в Украине традиционно отмечают Международный женский день – 8 марта. В 2023 году праздник выпадает на будний день, среду. Выходной в этот раз не предусмотрен из-за того, что в стране действует военное положение.
Касательно празднования даты продолжаются споры, но пока еще условный День женщин не отменен и не перенесен. Если вы празднуете 8 марта в 2023 году, то "Телеграф" подготовил для вас подборку красивых открыток в честь Международного женского дня. Выбирайте картинку, которая понравилась, загружайте на свой гаджет и отправляйте женщинам, которых хотели бы поздравить в этот день. По желанию можете дополнить поздравление пожеланием на 8 марта в стихах.
Красивые картинки на 8 марта
Открытки с Международным женским днем
Поздравления с 8 марта в стихах
С Женским праздником весенним!
Пусть все сбудутся мечты,
Будут радость, настроение,
И подарки, и цветы!
Чтобы солнышко светило
И дарило свет, тепло.
Чтобы всё, что хочешь, было
И всегда во всём везло!
Пускай живет весна в душе,
Пусть в сердце радость расцветает,
От зимней спячки ведь уже
Весна весь мир освобождает!
Желаю жить, любить, мечтать
И каждым мигом наслаждаться,
Как солнце яркое, сиять
И лучезарно улыбаться!
В Международный женский день
Примите наши поздравленья,
И пусть исчезнет грусти тень,
Удачи, ласки, вдохновенья!
Пусть исполняются мечты,
Весна окутает любовью,
Побольше счастья, теплоты
И очень крепкого здоровья!
Пусть Женский день несет добро,
Любовь, душевное тепло.
Он в сердце нежность пусть поселит,
В любовь все помыслы оденет.
Пусть радость льется через край,
Веселье будет и удача,
Земной чудесный, дивный рай
И небо мирное в придачу.
С Международным женским днем
И с праздником весны прекрасным!
Пусть вместе с ним наполнят дом
Здоровье и любовь, и счастье!
Как распускаются цветы,
Мечты пусть в сердце расцветают,
Все исполняется всегда,
Что только женщина желает!
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники украинцы любят больше всего. Социологи отмечают новые тенденции, в том числе и касательно Международного женского дня. А еще мы писали, когда в этом году в христиане будут отмечать важный для них праздник – Пасху.