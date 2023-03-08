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С Международным женским днем! Яркие картинки и душевные поздравления на 8 марта для самых близких

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
8 марта - Международный женский день
8 марта - Международный женский день. Фото Телеграф

Вокруг 8 марта идут споры, но многие украинцы продолжают отмечать этот праздник

В начале весны в Украине традиционно отмечают Международный женский день – 8 марта. В 2023 году праздник выпадает на будний день, среду. Выходной в этот раз не предусмотрен из-за того, что в стране действует военное положение.

Касательно празднования даты продолжаются споры, но пока еще условный День женщин не отменен и не перенесен. Если вы празднуете 8 марта в 2023 году, то "Телеграф" подготовил для вас подборку красивых открыток в честь Международного женского дня. Выбирайте картинку, которая понравилась, загружайте на свой гаджет и отправляйте женщинам, которых хотели бы поздравить в этот день. По желанию можете дополнить поздравление пожеланием на 8 марта в стихах.

Красивые картинки на 8 марта

Поздравление с 8 марта
С 8 марта
С 8 марта

Открытки с Международным женским днем

С 8 марта
С 8 марта
С 8 марта

Поздравления с 8 марта в стихах

С Женским праздником весенним!

Пусть все сбудутся мечты,

Будут радость, настроение,

И подарки, и цветы!

Чтобы солнышко светило

И дарило свет, тепло.

Чтобы всё, что хочешь, было

И всегда во всём везло!

Пускай живет весна в душе,

Пусть в сердце радость расцветает,

От зимней спячки ведь уже

Весна весь мир освобождает!

Желаю жить, любить, мечтать

И каждым мигом наслаждаться,

Как солнце яркое, сиять

И лучезарно улыбаться!

В Международный женский день

Примите наши поздравленья,

И пусть исчезнет грусти тень,

Удачи, ласки, вдохновенья!

Пусть исполняются мечты,

Весна окутает любовью,

Побольше счастья, теплоты

И очень крепкого здоровья!

Пусть Женский день несет добро,

Любовь, душевное тепло.

Он в сердце нежность пусть поселит,

В любовь все помыслы оденет.

Пусть радость льется через край,

Веселье будет и удача,

Земной чудесный, дивный рай

И небо мирное в придачу.

С Международным женским днем

И с праздником весны прекрасным!

Пусть вместе с ним наполнят дом

Здоровье и любовь, и счастье!

Как распускаются цветы,

Мечты пусть в сердце расцветают,

Все исполняется всегда,

Что только женщина желает!

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники украинцы любят больше всего. Социологи отмечают новые тенденции, в том числе и касательно Международного женского дня. А еще мы писали, когда в этом году в христиане будут отмечать важный для них праздник – Пасху.

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#Поздравления #Открытки #8 марта #Международный женский день