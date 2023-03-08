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Поздравления с 8 марта: картинки и музыкальные открытки в честь Международного женского дня

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Международный женский день
Международный женский день. Фото Телеграф

Желающие могут отправить дорогим сердцу женщинам милое поздравление

Международный женский день для многих остается одним из главных весенних праздников и уж точно знаменательной датой в календаре на март. В 2023 году 8 марта выпадает на среду. В связи с военным положением выходной день, как это было ранее, не действует.

Вокруг празднования так называемого Женского дня возникла дискуссия, многие украинцы склоняются к тому, чтобы перенести дату на 25 февраля или вовсе отменить. Тем не менее, немалое количество людей продолжает считать этот день праздником.

"Телеграф" публикует подборку ярких открыток в честь Международного женского дня. Вы можете загрузить любую из этих картинок на свой гаджет и переслать 8 марта подругам, маме, бабушке или жене. Если хочется дополнить поздравление, то обратите внимание на музыкальные открытки. Теплое пожелание точно порадует женщину, которой вы решите отправить праздничный привет.

Красивые картинки с Международным женским днем (открытки)

С 8 марта
С 8 марта
С 8 марта
С 8 марта
С 8 марта
С 8 марта

Музыкальные открытки на 8 марта на украинском языке (видео)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что народные депутаты предлагают отменить в Украине три больших весенних праздника, в числе которых и Международный женский день 8 марта. Однако опрос среди украинцев показал, что общество как минимум не готово отказываться от выходного в праздничную дату.

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#Поздравления #Открытки #8 марта #Международный женский день