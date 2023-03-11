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С Днем сантехника! Красивые открытки к профессиональному празднику на украинском языке

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
11 марта – Международный день сантехника
11 марта – Международный день сантехника. Фото Getty Images

Поздравьте знакомых мастеров красивой открыткой

Как свидетельствует календарь на март-2023, первый месяц весны насыщен праздничными датами, в том числе профессиональными. В субботу, 11 марта, весь мир отмечает День сантехника.

"Телеграф" публикует подборку красивых открыток ко Всемирному дню сантехника. Благодарим всех представителей этой нужной профессии и желаем здоровья, достойной оплаты труда, счастья и мира! Загружайте на свой гаджет понравившуюся картинку и присылайте виновникам праздника в любом мессенджере.

Трудно представить себе благосостояние современных людей без мастеров сантехнического оборудования. Ведь без этой профессии не смогут нормально функционировать водопровод, канализация или отопление, базовые для нашего существования. Международный день сантехника (World Plumbing Day) отмечается во всем мире с 2010 года, и Украина не является исключением.

Открытки на День сантехника 11 марта на украинском языке

С Днем сантехника
С Днем сантехника
С Днем сантехника
С Днем сантехника
С Днем сантехника
С Днем сантехника
С Днем сантехника

Ранее "Телеграф" сообщал, когда Украина будет отмечать в 2023 году важный для христиан праздник – Пасху. А еще мы рассказывали, что народные депутаты предложили отменить несколько майских праздников.

Фото: joy-pup.com, inforoom.com.ua

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#Сантехник #Открытки #Привітання #Свято