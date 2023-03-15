Поздравления с днем рождения другу: красивые и трогательные пожелания

Коллекция оригинальных и трогательных поздравлений с днем ​​рождения для друга поможет украсить особенный день

Мы сами себе выбираем друзей и подруг. Каждый, кто попадает в эту категорию особенный. Это люди, с которыми мы проводим время, веселимся, набираемся новых впечатлений. Это люди, которым мы доверяем, чья поддержка для нас очень важна. Поэтому день рождения друга — один из самых значимых дней не только для именинника, но и для его друзей. Так почему бы не попробовать сделать его праздник особенным, поделившись поздравлением, которое его тронет или повеселит.

"Телеграф" собрал интересные поздравления с днем рождения другу мужчине. Выберите понравившееся и отправьте своему товарищу в праздничный день.

Поздравление другу мужчине в прозе

Мне так повезло, что мы с тобой знакомы. Пусть все твои мечты сбудутся. Спасибо за то, что ты такой хороший друг. С днем ​​рождения!

Желаю тебе всей любви и счастья в мире, всего, чего ты заслуживаешь. С днем ​​рождения, мой друг!

В хорошие и плохие времена я всегда буду рядом с тобой. С днем ​​рождения, друг!

С днем ​​рождения! Ты заслуживаешь всех тортов, любви, объятий и счастья сегодня. Поздравляю, дружище!

Мой друг, я хочу, чтобы ты провел этот день, как будто ты король вселенной, потому что это особенный день для тебя. Я счастлив(-а) быть частью твоей жизни. С днем ​​рождения!

В жизни есть особенные и редкие вещи, которые с годами становятся лучше. И ты, мой друг, одна из таких особенных вещей. С днем рождения!

С днем рождения другу: прикольные пожелания

Вот и старше стал на год, Старость скоро подойдет. Очень скоро растолстеешь, Поседеешь, полысеешь. С днем рожденья поздравляю, В жизни всё успеть желаю. Пусть года хоть и идут, Тебе счастье лишь несут!

Дружище, желаю тебе быть всегда в шоколаде, кататься по жизни как сыр в масле, ни в чём и никогда не нуждаться, отрываться по полной, лететь навстречу к своим мечтам и быть на позитивной волне жизни.

Тебе желаю реку пива, Впадающую в море позитива, Много девушек красивых, Тачек дорогих и агрессивных. Дача чтобы на Мальдивах Была хотя бы в перспективах. В роскоши всегда купаться, Жизнью ярко наслаждаться. Полон чтобы был карман, С днем рождения, дружбан!

Друг, с днем рождения! Пусть все твои деньги не вмещаются в кошелек! Любви, везения, достатка. Чтоб каждый день был как праздник. Пусть жизнь твоя будет сладкой как шоколад!

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