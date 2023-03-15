Поздравления с днем рождения другу: красивые и трогательные пожелания
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Коллекция оригинальных и трогательных поздравлений с днем рождения для друга поможет украсить особенный день
Мы сами себе выбираем друзей и подруг. Каждый, кто попадает в эту категорию особенный. Это люди, с которыми мы проводим время, веселимся, набираемся новых впечатлений. Это люди, которым мы доверяем, чья поддержка для нас очень важна. Поэтому день рождения друга — один из самых значимых дней не только для именинника, но и для его друзей. Так почему бы не попробовать сделать его праздник особенным, поделившись поздравлением, которое его тронет или повеселит.
"Телеграф" собрал интересные поздравления с днем рождения другу мужчине. Выберите понравившееся и отправьте своему товарищу в праздничный день.
Поздравление другу мужчине в прозе
- Мне так повезло, что мы с тобой знакомы. Пусть все твои мечты сбудутся. Спасибо за то, что ты такой хороший друг. С днем рождения!
- Желаю тебе всей любви и счастья в мире, всего, чего ты заслуживаешь. С днем рождения, мой друг!
- В хорошие и плохие времена я всегда буду рядом с тобой. С днем рождения, друг!
- С днем рождения! Ты заслуживаешь всех тортов, любви, объятий и счастья сегодня. Поздравляю, дружище!
- Мой друг, я хочу, чтобы ты провел этот день, как будто ты король вселенной, потому что это особенный день для тебя. Я счастлив(-а) быть частью твоей жизни. С днем рождения!
- В жизни есть особенные и редкие вещи, которые с годами становятся лучше. И ты, мой друг, одна из таких особенных вещей. С днем рождения!
С днем рождения другу: прикольные пожелания
Вот и старше стал на год,
Старость скоро подойдет.
Очень скоро растолстеешь,
Поседеешь, полысеешь.
С днем рожденья поздравляю,
В жизни всё успеть желаю.
Пусть года хоть и идут,
Тебе счастье лишь несут!
Дружище, желаю тебе быть всегда в шоколаде, кататься по жизни как сыр в масле, ни в чём и никогда не нуждаться, отрываться по полной, лететь навстречу к своим мечтам и быть на позитивной волне жизни.
Тебе желаю реку пива,
Впадающую в море позитива,
Много девушек красивых,
Тачек дорогих и агрессивных.
Дача чтобы на Мальдивах
Была хотя бы в перспективах.
В роскоши всегда купаться,
Жизнью ярко наслаждаться.
Полон чтобы был карман,
С днем рождения, дружбан!
Друг, с днем рождения! Пусть все твои деньги не вмещаются в кошелек! Любви, везения, достатка. Чтоб каждый день был как праздник. Пусть жизнь твоя будет сладкой как шоколад!
Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения мужчине во время войны.