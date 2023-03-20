С Днем весеннего равноденствия! Красивые открытки с пожеланиями мира, тепла и радости

Отправьте близким и друзьям душевное пожелание в День весеннего равноденствия

Традиционно в конце первого весеннего месяца отмечается День весеннего равноденствия. В 2023 году эта дата выпадает на 20 марта, понедельник. Солнцеворот – второе название праздника – знаменует начало астрономической весны, поскольку земные полюса находятся на равноудаленном расстоянии от Солнца, а на следующий день, в этот раз 21 марта, световой день становится длиннее ночи.

У наших предков существовали различные обряды встречи нового года и окончательного прощания с зимой и холодом. Многие продолжают уделить этому событию особое внимание. В День весеннего равноденствия можно отправить близким картинку с пожеланиями тепла, весны, мира и радости. "Телеграф" публикует подборку красивых открыток на День весеннего равноденствия 2023. Скачивайте изображения на свои гаджеты и делитесь в мессенджерах с друзьями.

Поздравления с Днем весеннего равноденствия

Картинки на День весеннего равноденствия 20 марта

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие важные даты будут отмечать украинцы в марте 2023 года. А также мы сообщали, когда в этом году христиане отпразднуют один из главных церковных праздников – Пасху по григорианскому и юлианскому обрядам.