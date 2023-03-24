С Благовещением 2023! Красивые поздравления в картинках для родных и близких

В народе Благовещение – это праздник встречи весны

Ежегодно 7 апреля православные западного обряда отмечают праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Это очень важный, двунадесятый церковный праздник, когда принято поздравлять своих близких, желая им мира и добра.

Этот праздник установлен в память, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей, что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа. Также считается, что в этот день зима окончательно сдает позиции и наступает весна.

От всей души и всего чистого сердца "Телеграф" поздравляет всех своих читателей с праздником Благовещение. А чтобы и вы могли поздравить своих родным и близким, мы подготовили для вас подборку красивых и поздравлений в стихах, прозе, картинках и открытках.

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: картинки и открытки

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: стихи и проза

С Благовещеньем вас поздравляю!

Светлой радости в жизни желаю.

Пусть сегодня к вам ангел придет

И благую вам весть принесет.

Пусть гармонией мир вас встречает,

Пусть для вас в небе солнце сияет.

И пребудет пускай вновь и вновь

С вами вера, надежда, любовь!

***

Поздравляю с Благовещением! Желаю полной чаши добра, радости, счастья, Божьего благословения, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пускай в дом заходят только хорошие гости и лишь благие вести!

***

Пусть Благовещение подарит

Тепло, любовь и доброту,

Улыбок радостных добавит,

Исполнит давнюю мечту!

А Богородица Святая

Во всех делах пускай хранит,

Надеждой тихо согревает

И на успехи вдохновит!

***

В праздник Благовещения

Вам пожелать хочу:

Все, что судьбой обещано,

Пусть будет по плечу,

В дом войдут пусть вместе

Радость, мир, уют,

И лишь благие вести

Вас по жизни ждут!

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С Благовещением! Пусть Богородица хранит Вас и Вашу семью от горестей, бед и болезней и ведет Вас за руку по жизни, уберегая от проступков и ошибок, пусть счастье и успех всегда сопутствуют во всех начинаниях, каждое утро будет добрым, мира и благополучия в семье!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы. Всем сердцем желаю мирной и счастливой жизни с верой в Бога и надеждой на самое лучшее. Пусть в твои двери стучатся только добрые вести, пусть твоя семья не знает обид и зла. Желаю любви, терпения, здоровья и душевного покоя.

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