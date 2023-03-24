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День Службы безопасности Украины: яркие картинки на 25 марта и добрые пожелания с праздником

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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День Службы безопасности Украины отмечают 25 марта
День Службы безопасности Украины отмечают 25 марта. Фото Телеграф

Вот уже более 20 лет наша страна чтит труд сотрудников СБУ в один из мартовских дней

Первый весенний месяц насыщен праздничными датами, одна из них — День Службы безопасности Украины. Ежегодно этот праздник отмечают 25 марта. В 2023 году дата выпадает на субботу. В этот день вы можете поблагодарить сотрудников СБУ за их работу, особенно значимую в условиях полномасштабной войны.

День Службы безопасности Украины отмечается с 2001 года. После того, как наша страна стала независимой, произошло становление различных государственных служб. В 1992 году появился "Закон о Службе безопасности Украины", произошло это именно 25 марта.

"Телеграф" в День Службы безопасности Украины, который отмечается 25 марта, подготовил подборку красивых открыток на любой вкус. Вы с легкостью загрузите картинку на свой гаджет и сможете отправить виновникам праздничной даты.

Красивые открытки с Днем Службы безопасности Украины

С Днем Службы безопасности Украины
С Днем Службы безопасности Украины
С Днем Службы безопасности Украины

Картинки на День Службы безопасности Украины 25 марта

С Днем Службы безопасности Украины
С Днем Службы безопасности Украины
С Днем Службы безопасности Украины

Как сообщал "Телеграф", весной украинцев ожидает немало праздничных событий. Грядет один из главных праздников для христиан – Пасха, которая в 2023 году будет достаточно ранней как для верующих западной традиции, так и восточной. До наступления Пасхи украинцы отметят еще один светлый праздник – Вербное воскресенье.

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#СБУ #Открытки #День Службы безопасности Украины