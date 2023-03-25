Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: красочные картинки и видеооткрытки на украинском языке

Пожелайте в светлый день Благовещения своим близким радости и мира

В 2023 году в субботу, 25 марта, христиане отмечают по григорианскому и новоюлианскому календарю Благовещение Пресвятой Богородицы (дата по юлианскому – 7 апреля). Этот праздник предшествует Пасхе и является одним из самых главных в церковном календаре, как и Рождество Христово. Верующие 25 марта поздравляют друзей и близких, желая здоровья, радости и мира, а также хороших новостей.

Дата посвящена выдающемуся событию из библейских писаний: архангел Гавриил к Деве Марии произнёс благую весть о ее непорочном зачатии от Святого Духа и рождении Иисуса Христа в будущем. Именно отсюда и происходит название праздника.

"Телеграф" публикует подборку красивых открыток ко Дню Благовещения Пресвятой Богородицы. Вы можете выбрать картинку и скачать на свой гаджет, чтобы отправить родным в любом удобном мессенджере. Также можно поздравить друзей с Благовещением музыкальной открыткой.

Красивые картинки на Благовещение

Музыкальные открытки с Благовещением (видео)

Ранее "Телеграф" сообщал, когда в Украине будут праздновать Пасху по восточной или западной традиции. Каждый год праздник, как известно, приходится на разные даты.