С Благовещеньем! Красивые открытки и душевные пожелания к празднику

Не забудьте поздравить родных и друзей с этим светлым праздником

В календаре на этот месяц присутствует одно из важнейших для христиан праздников наряду с Пасхой и Рождеством – Благовещение Пресвятой Богородицы. По григорианскому и новоюлианскому календарям дата празднования – суббота 25 марта 2023 года (по юлианскому – 7 апреля). В этот день верующие поздравляют друг друга и произносят добрые пожелания.

"Телеграф" присоединяется к поздравлениям в светлый праздник Благовещения и желает здоровья, мира и добра! Мы публикуем подборку красивых открыток на любой вкус. Вы можете загрузить открытку на телефон и переслать близким в Viber или другом мессенджере.

Картинки на Благовещение 2023

Открытки с Благовещением Пресвятой Богородицы

Напомним, праздник Благовещения посвящен памятному дню, когда Деве Марии явился архангел Гавриил. Он сообщил ей благую весть о том, что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа. Именно поэтому праздник носит такое название.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главном празднике весны, который наступит уже скоро. В этом году Пасха довольно ранняя. Для западной и восточной традиций предусмотрена своя дата празднования.