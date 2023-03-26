С Днем Нацгвардии Украины 2023! Красивые поздравления в картинках и открытках

Обязательно поздравьте наших защитников, которые ценой собственной жизни берегут наши

Каждый год, 26 марта, Украина отмечает праздник защитников и защитниц, которые обороняют нашу страну в рядах Нацгвардии — День Нацгвардии Украины. Отметим, что несмотря на длинную историю нацгвардейцев, их профессиональный праздник появился только в 2015 году.

Национальная гвардия стала одним из ключевых элементов системы защиты нашего государства, которые не дают врагу одолеть Украину. Поэтому очень важно поддерживать боевой и моральный дух наших защитников.

В честь праздника "Телеграф" приготовил лучшие поздравительные открытки и картинки с Днем Нацгвардии Украины. Не забудьте отправить поздравительную открытку и хотя бы парочку приятных слов своим знакомым, родным или друзьям, которые служат в Национальной гвардии.

Поздравления с Днем Нацгвардии Украины 2023: картинки и открытки

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