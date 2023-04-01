С Вербным воскресеньем 2023! Трогательные смс-поздравления и открытки с пожеланиями мира
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В этот день принято освящать веточки пушистой вербы
Ежегодно, за неделю до Пасхи отмечается не менее важный праздник, который входит в число двунадесятых, — Вербное воскресенье. Каждый год дата меняется, ведь зависит от празднования Воскресения Господнего, и в 2023 году праздник припадает на 2 апреля, если вы пользуетесь григорианским календарем, и 9 апреля — если юлианским.
Символ Вербного воскресенья — веточки пушистой вербы. Их в этот день принято освящать в церкви, а после легонько бить детей — чтобы они росли здоровыми. В этот момент принято приговаривать: "Не я бью, верба бьет".
"Телеграф" собрал для своих читателей самые красивые открытки и картинки с Вербным воскресеньем, а также трогательные короткие смс-поздравления с пожеланиями мира, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких.
Поздравления с Вербным воскресеньем 2023:
С Вербным воскресеньем!
Теплоты, спасенья.
Пусть Господь благословит
И от всех невзгод хранит!
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Пусть веточки вербы подарят сердцу надежду. Пусть жизнь станет ярче и веселей. Поздравляю с Вербным Воскресеньем. Желаю мира, здравия и всех земных благ.
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В праздник Вербного Воскресенья от души хочу пожелать благих намерений души и добрых вестей, мира, крепкого здоровья семье и светлых надежд для сердца.
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Поздравляем с Вербным Воскресеньем! Пусть придут к вам сегодня добрые вести, и Господь благословит вас.
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Пусть вербочка принесет в ваш дом уют, душевное спокойствие, радость. Пусть она охраняет ваш дом от злых помыслов. С благословенным Вербным Воскресеньем!
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