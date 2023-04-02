С Вербным воскресеньем! Лучшие поздравления в картинках и открытках, СМС-пожелания

Подборка прекрасных поздравлений с праздником для ваших родных и близких

Сегодня, 2 апреля, христиане западного обряда отмечают один из двенадцати главных праздников года — Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. Каждый год дата праздника меняется, однако он каждый раз отмечается ровно за неделю до светлой Пасхи.

В этот день принято поздравлять своих родных и близких, желая им крепкого здоровья и благополучия, мира и достатка. "Телеграф" подготовил для вас подборку лучших поздравлений с Вербным воскресеньем 2023 года, которые вы можете отправить тем, кто для вас важен. Здесь вы найдете красивые поздравления в картинках и открытках, а также СМС к празднику.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2023: картинки и открытки к празднику

СМС-поздравления с Вербным воскресеньем 2023

В вербное воскресенье,

Желаю вам, без сомненья,

В сердце – тепла, доброты,

Ну а в душе – красоты.

В Воскресенье это Вербное Вас сердечно поздравляю! Счастья в доме! Много радостей! И здоровья вам желаю!

В день такой прекрасный

Много счастья пожелаю.

С Вербным воскресеньем

С душой вас поздравляю.

Прими скорее поздравленья Сегодня с вербным воскресеньем, Пусть светит солнышко в окно, И будет на душе тепло.

С прекрасно цветущей вербой

Пускай в семью придет покой,

Добром, уютом и теплым словом,

Обмолвимся и беда сбежит бегом!

Раньше мы рассказывали, что нужно делать с освященной вербой: как ее правильно хранить и что делать со старыми веточками. А еще — о целебных свойствах вербы, согласно народным поверьям.