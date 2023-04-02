С Вербным воскресеньем! Лучшие поздравления в картинках и открытках, СМС-пожелания
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Подборка прекрасных поздравлений с праздником для ваших родных и близких
Сегодня, 2 апреля, христиане западного обряда отмечают один из двенадцати главных праздников года — Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. Каждый год дата праздника меняется, однако он каждый раз отмечается ровно за неделю до светлой Пасхи.
В этот день принято поздравлять своих родных и близких, желая им крепкого здоровья и благополучия, мира и достатка. "Телеграф" подготовил для вас подборку лучших поздравлений с Вербным воскресеньем 2023 года, которые вы можете отправить тем, кто для вас важен. Здесь вы найдете красивые поздравления в картинках и открытках, а также СМС к празднику.
Поздравления с Вербным воскресеньем 2023: картинки и открытки к празднику
СМС-поздравления с Вербным воскресеньем 2023
В вербное воскресенье,
Желаю вам, без сомненья,
В сердце – тепла, доброты,
Ну а в душе – красоты.
В Воскресенье это Вербное
Вас сердечно поздравляю!
Счастья в доме! Много радостей!
И здоровья вам желаю!
В день такой прекрасный
Много счастья пожелаю.
С Вербным воскресеньем
С душой вас поздравляю.
Прими скорее поздравленья
Сегодня с вербным воскресеньем,
Пусть светит солнышко в окно,
И будет на душе тепло.
С прекрасно цветущей вербой
Пускай в семью придет покой,
Добром, уютом и теплым словом,
Обмолвимся и беда сбежит бегом!
Раньше мы рассказывали, что нужно делать с освященной вербой: как ее правильно хранить и что делать со старыми веточками. А еще — о целебных свойствах вербы, согласно народным поверьям.