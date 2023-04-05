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С Пасхой! Яркие открытки и короткие поздравления с праздником

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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9 апреля отмечают пасху по григорианскому календарю
9 апреля отмечают пасху по григорианскому календарю. Фото Телеграф

Пожелайте в светлый праздник своим близким божьего благословения и мира

Весной христиане отмечают один из важнейших церковных праздников – Воскресение Христово или Пасху. Согласно григорианскому календарю, дата в 2023 году выпадает на 9 апреля (юлианскому – 16 апреля). В этот день в церквях проходят праздничные богослужения. Верующие прославляют Иисуса Христа и обращаются друг к другу с теплыми пожеланиями.

В этот светлый праздник редакция "Телеграфа" присоединяется к поздравлениям и желает ваших семьям добра, благополучия и счастья. Публикуем подборку красивых открыток к Пасхе на любой вкус. Выбирайте картинку, которая понравилась, загружайте на свой гаджет и отправляйте близким и друзьям. Также можете добавить к поздравлению душевное пожелание в стихах.

Открытки на Воскресение Христово

Яркие картинки порадуют ваших близких в этот светлый праздник! Не забудьте добавить несколько приятных пожеланий, например, мира, добра и радости!

Открытка с Пасхой
Открытка с Пасхой
С Воскресением Христовым
Открытка с Пасхой
С Воскресением Христовым
С Пасхой

Картинки на Пасху

С Воскресением Христовым
С Воскресением Христовым
С Воскресением Христовым
С Пасхой
С Пасхой
Христос Воскрес

Короткие поздравления с Пасхой в стихах

На такое короткое поздравление с Пасхой у вашего адресата точно найдется время. Душевные пожелания подарят вашим близким хорошее настроение и вызовут улыбку.

С Пасхой вас! Христос воскрес!

Благодати вам с небес.

В доме будет пусть добро,

Счастье, радость и тепло.

С Пасхой, светлым Воскресеньем,

Божьего благословения!

Дом пусть полнится добром,

Счастьем, радостью, теплом!

С праздником Пасхи,

Счастья, добра,

Жизни прекрасной,

Здоровья, тепла!

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Несется весть с земли и до небес.

Святая Пасха нынче в дом вошла.

Желаю счастья, радости, тепла.

Колокольный звон разносит

Весть благую до небес.

С Пасхой всех я поздравляю.

Счастья вам! Христос воскрес!

С Пасхой Вас, Христос воскрес!

От земли и до небес

Пусть несется эта весть,

Верьте в то, что чудо есть!

Ранее "Телеграф" сообщал, почему католики и православные отмечают Пасху в разные дни. А также мы рассказывали, что нельзя делать в Страстную пятницу, которая предшествует встрече Воскресения Христова.

Теги:
#Поздравления #Открытки #Пасха