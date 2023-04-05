С Пасхой! Яркие открытки и короткие поздравления с праздником

Пожелайте в светлый праздник своим близким божьего благословения и мира

Весной христиане отмечают один из важнейших церковных праздников – Воскресение Христово или Пасху. Согласно григорианскому календарю, дата в 2023 году выпадает на 9 апреля (юлианскому – 16 апреля). В этот день в церквях проходят праздничные богослужения. Верующие прославляют Иисуса Христа и обращаются друг к другу с теплыми пожеланиями.

В этот светлый праздник редакция "Телеграфа" присоединяется к поздравлениям и желает ваших семьям добра, благополучия и счастья. Публикуем подборку красивых открыток к Пасхе на любой вкус. Выбирайте картинку, которая понравилась, загружайте на свой гаджет и отправляйте близким и друзьям. Также можете добавить к поздравлению душевное пожелание в стихах.

Открытки на Воскресение Христово

Яркие картинки порадуют ваших близких в этот светлый праздник! Не забудьте добавить несколько приятных пожеланий, например, мира, добра и радости!

Картинки на Пасху

Короткие поздравления с Пасхой в стихах

На такое короткое поздравление с Пасхой у вашего адресата точно найдется время. Душевные пожелания подарят вашим близким хорошее настроение и вызовут улыбку.

С Пасхой вас! Христос воскрес! Благодати вам с небес. В доме будет пусть добро, Счастье, радость и тепло.

С Пасхой, светлым Воскресеньем, Божьего благословения! Дом пусть полнится добром, Счастьем, радостью, теплом!

С праздником Пасхи, Счастья, добра, Жизни прекрасной, Здоровья, тепла!

Христос воскрес! Воистину воскрес! Несется весть с земли и до небес. Святая Пасха нынче в дом вошла. Желаю счастья, радости, тепла.

Колокольный звон разносит Весть благую до небес. С Пасхой всех я поздравляю. Счастья вам! Христос воскрес!

С Пасхой Вас, Христос воскрес! От земли и до небес Пусть несется эта весть, Верьте в то, что чудо есть!

Ранее "Телеграф" сообщал, почему католики и православные отмечают Пасху в разные дни. А также мы рассказывали, что нельзя делать в Страстную пятницу, которая предшествует встрече Воскресения Христова.