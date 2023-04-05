С Пасхой! Яркие открытки и короткие поздравления с праздником
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Пожелайте в светлый праздник своим близким божьего благословения и мира
Весной христиане отмечают один из важнейших церковных праздников – Воскресение Христово или Пасху. Согласно григорианскому календарю, дата в 2023 году выпадает на 9 апреля (юлианскому – 16 апреля). В этот день в церквях проходят праздничные богослужения. Верующие прославляют Иисуса Христа и обращаются друг к другу с теплыми пожеланиями.
В этот светлый праздник редакция "Телеграфа" присоединяется к поздравлениям и желает ваших семьям добра, благополучия и счастья. Публикуем подборку красивых открыток к Пасхе на любой вкус. Выбирайте картинку, которая понравилась, загружайте на свой гаджет и отправляйте близким и друзьям. Также можете добавить к поздравлению душевное пожелание в стихах.
Открытки на Воскресение Христово
Яркие картинки порадуют ваших близких в этот светлый праздник! Не забудьте добавить несколько приятных пожеланий, например, мира, добра и радости!
Картинки на Пасху
Короткие поздравления с Пасхой в стихах
На такое короткое поздравление с Пасхой у вашего адресата точно найдется время. Душевные пожелания подарят вашим близким хорошее настроение и вызовут улыбку.
С Пасхой вас! Христос воскрес!
Благодати вам с небес.
В доме будет пусть добро,
Счастье, радость и тепло.
С Пасхой, светлым Воскресеньем,
Божьего благословения!
Дом пусть полнится добром,
Счастьем, радостью, теплом!
С праздником Пасхи,
Счастья, добра,
Жизни прекрасной,
Здоровья, тепла!
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Несется весть с земли и до небес.
Святая Пасха нынче в дом вошла.
Желаю счастья, радости, тепла.
Колокольный звон разносит
Весть благую до небес.
С Пасхой всех я поздравляю.
Счастья вам! Христос воскрес!
С Пасхой Вас, Христос воскрес!
От земли и до небес
Пусть несется эта весть,
Верьте в то, что чудо есть!
Ранее "Телеграф" сообщал, почему католики и православные отмечают Пасху в разные дни. А также мы рассказывали, что нельзя делать в Страстную пятницу, которая предшествует встрече Воскресения Христова.