Алла, с именинами! Яркие открытки и короткие поздравления на День ангела Аллы

Не забудьте поздравить Аллочку с именинами

Пусть имя Алла на сегодняшний день не самое популярное среди молодежи, оно все равно очень красиво и имеет удивительную историю. Ранее "Телеграф" рассказывал, каково его значение и происхождение, а также когда все именины Аллы в году. Теперь же мы приготовили для вас подборку отличных идей для поздравления Аллочки с Днем ангела в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Аллы своими словами

Аллочка, дорогая! Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен счастьем и радостью, а все неприятные сюрпризы и неудачи обходят тебя десятой дорогой, — твой ангел-хранитель тебе в этом поможет. Будь здорова, в достатке и радуйся жизни. С именинами!

С Днем ангела, Алла! Желаю, чтобы жизнь твоя текла легко и со вкусом, чтобы руки опускались только от веса цветочных букетов и подарков, а ноги уставали только от прогулок, — ведь ты этого заслуживаешь. С праздником!

Алла, в день твоих именин хочу пожелать, чтобы какие бы невзгоды не происходили в мире, лично в твоем доме всегда царило благополучие, порядок и спокойствие. Здоровья, достатка и мирного неба тебе, дорогая!

Открытки для поздравления Аллы с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему на самом деле запрещено дарить людям полотенца, — такой подарок может навредить.