С Чистым четвергом! Красивые открытки с теплыми пожеланиями и музыкальные поздравления на украинском
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6 апреля христиане празднуют Чистый четверг по григорианскому календарю
В канун важного церковного праздника Пасхи христиане встречают Великий или Чистый четверг. По григорианскому календарю (западный обряд) в 2023 году дата выпала на четверг 6 апреля (по юлианскому календарю и соответственно восточному обряду другое число – 13 апреля). В этот день верующие вспоминают Тайную вечерю, когда Иисус омыл ноги своим ученикам.
"Телеграф" публикует подборку красивых открыток в Чистый четверг. Выбирайте понравившуюся картинку, загружайте на свой гаджет и пересылайте близким и друзьям в удобном мессенджере. При желании можете добавить музыкальное поздравление. Не лишним будет написать несколько теплых пожеланий здоровья, божьей опеки и мира. Поздравления с Чистым четвергом в стихах также найдете в нашем материале.
Красивые картинки на Чистый четверг
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!
Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.
Открытки с Чистым четвергом
Музыкальные поздравления на Чистый четверг (видео)
Ранее "Телеграф" сообщал о главных праздниках в апреле 2023 года, которые стоит отметить красным в календаре. Самое главное событие месяца для христиан – Пасха. У католиков и православных разные даты празднования.