С Чистым четвергом! Красивые открытки с теплыми пожеланиями и музыкальные поздравления на украинском

6 апреля христиане празднуют Чистый четверг по григорианскому календарю

В канун важного церковного праздника Пасхи христиане встречают Великий или Чистый четверг. По григорианскому календарю (западный обряд) в 2023 году дата выпала на четверг 6 апреля (по юлианскому календарю и соответственно восточному обряду другое число – 13 апреля). В этот день верующие вспоминают Тайную вечерю, когда Иисус омыл ноги своим ученикам.

"Телеграф" публикует подборку красивых открыток в Чистый четверг. Выбирайте понравившуюся картинку, загружайте на свой гаджет и пересылайте близким и друзьям в удобном мессенджере. При желании можете добавить музыкальное поздравление. Не лишним будет написать несколько теплых пожеланий здоровья, божьей опеки и мира. Поздравления с Чистым четвергом в стихах также найдете в нашем материале.

Красивые картинки на Чистый четверг

Напередодні Великодня У день очищення і тіла, і душі Я привітати поспішаю вас сьогодні І надсилаю ці прості вірші. Нехай четвер очистить ваше серце, Нехай омиє тіло і думки, Як із відра вода – на вас проллється Благословення Боже на віки!

Вітаю з Чистим Четвергом! Бажаю всім змести печалі, Хай буде радісно кругом, Хвороби й біди йдуть подалі. Хай небо нас усіх простить Й очистить душі променисто. Молитва у серцях бринить Прекрасним Божим благовістом.

Открытки с Чистым четвергом

Музыкальные поздравления на Чистый четверг (видео)

Ранее "Телеграф" сообщал о главных праздниках в апреле 2023 года, которые стоит отметить красным в календаре. Самое главное событие месяца для христиан – Пасха. У католиков и православных разные даты празднования.