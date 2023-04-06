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С Чистым четвергом! Красивые открытки с теплыми пожеланиями и музыкальные поздравления на украинском

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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В Великий четверг верующие очищают как тело, так и душу
В Великий четверг верующие очищают как тело, так и душу. Фото pexels.com

6 апреля христиане празднуют Чистый четверг по григорианскому календарю

В канун важного церковного праздника Пасхи христиане встречают Великий или Чистый четверг. По григорианскому календарю (западный обряд) в 2023 году дата выпала на четверг 6 апреля (по юлианскому календарю и соответственно восточному обряду другое число – 13 апреля). В этот день верующие вспоминают Тайную вечерю, когда Иисус омыл ноги своим ученикам.

"Телеграф" публикует подборку красивых открыток в Чистый четверг. Выбирайте понравившуюся картинку, загружайте на свой гаджет и пересылайте близким и друзьям в удобном мессенджере. При желании можете добавить музыкальное поздравление. Не лишним будет написать несколько теплых пожеланий здоровья, божьей опеки и мира. Поздравления с Чистым четвергом в стихах также найдете в нашем материале.

Красивые картинки на Чистый четверг

Открытка на Чистый четверг

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода – на вас проллється

Благословення Боже на віки!

Открытка на Чистый четверг
Открытка на Чистый четверг

Вітаю з Чистим Четвергом!

Бажаю всім змести печалі,

Хай буде радісно кругом,

Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить

Й очистить душі променисто.

Молитва у серцях бринить

Прекрасним Божим благовістом.

Открытки с Чистым четвергом

С Чистым четвергом
С Чистым четвергом
С Чистым четвергом
С Чистым четвергом

Музыкальные поздравления на Чистый четверг (видео)

Ранее "Телеграф" сообщал о главных праздниках в апреле 2023 года, которые стоит отметить красным в календаре. Самое главное событие месяца для христиан – Пасха. У католиков и православных разные даты празднования.

Теги:
#Открытки #Чистый четверг #Привітання