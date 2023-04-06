С Чистым четвергом! Душевные поздравления в картинках и открытках

Люди верят, что в этот день вода наделяется чудодейственной силой

В четверг, 6 апреля, христиане западного обряда отмечают один из самых важных дней Страстной недели перед Пасхой — Чистый четверг. В этот день обязательно нужно искупаться, ведь считается, что вода в этот четверг обладает целебной силой.

Считается, что в этот день Иисус собрал 12 апостолов на Тайную вечерю, во время которой омыл ноги своим ученикам. Это одно из важнейших евангельских событий.

"Телеграф" подготовил для вас лучшие поздравления в картинках и открытках, которые подарят вашим друзьям и родным праздничное настроение. Обязательно отправьте одну из них своим близким.

Поздравление с Чистым четвергом 2023: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.