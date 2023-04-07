С Благовещением 2023! Лучшие поздравления своими словами, картинки и открытки

В этот день принято поздравлять друг друга и желать здоровья, мира и добра

Каждый год, 7 апреля, отмечается один из самых важных и великих весенних праздников, который относится к двунадесятым, — Благовещение Пресвятой Богородицы.

По преданию, в этот день Архангел Гавриил пришел к Деве Марии, чтобы объявить ей о непорочном зачатии и рождении Сына Божьего. Также в народе Благовещение – это праздник встречи весны.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе своими словами, картинках и открытках. Не забудьте поздравить своих родных с этим светлым праздником.

Поздравления с Благовещением 2023: картинки и открытки

Поздравления с Благовещением 2023 своими словами

В этот день на Землю опустилась благая весть, которая подарила всему миру надежду и радость. Поздравляю с Благовещением и от души желаю всего доброго и светлого в жизни, а самое главное — здоровья, мира, счастья, отрады и любви. И пусть каждый день приносит для тебя только хорошие вести.

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Со светлым праздником! Пусть Пресвятая Богородица от всех бед укроет, чтобы не касались Вас и Вашей семьи печали, разлуки и плохие вести. Желаю молитвам всем услышанными быть, а здоровье чтобы самым крепким было.

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы — светлым и чистым православным праздником. Пусть в ваших душах поселиться мир, покой и благоденствия. Цените и дорожите близкими вам людьми. Будьте счастливы!

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Пускай Благовещение принесет тебе много добрых новостей, радости и всяческих благ! Желаю тебе взаимной чистой любви, крепкого здоровья и покоя в душе! Пускай Господь бережет тебя и посылает тебе свое благословение с небес!

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Пусть Пресвятая Богородица одарит вас любовью, радостной, долгожданной весточкой и будет покровительницей вашего счастья!

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Поздравляю со священным праздником Благовещения! Желаю всем найти душевного умиротворения, счастья, спокойствия и единства с самим собой. Пусть у Вас будут в избытке все блага, а никакие проблемы не нарушают Ваш душевный покой.

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