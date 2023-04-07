Пусть Бог вас оберегает: красивые открытки с Пасхой 2023, поздравления для военных

Защитникам сейчас как никогда нужна наша поддержка и вера в победу

Как и в прошлом году, украинцы празднуют Светлое Христово Воскресенье не так, как обычно. Вместо "веселых праздников" теперь каждый из нас желает своим близким и друзьям спокойных и мирных. Как бы ни было сложно, а важно знать, что этот праздник является символом победы жизни над смертью и добра над злом.

Напомним, что христиане западного обряда в 2023 году отмечают Пасху 9 апреля, в то время как православные верующие — 16 апреля. Все из-за использования церковниками разных календарей — григорианского и юлианского соответственно.

"Телеграф" сделал подборку лучших поздравлений с Пасхой-2023 в открытках и картинках, которые можно отправить нашим защитникам из ВСУ в этот великий праздник. Украинским воинам сейчас как никогда нужна наша поддержка и вера в победу в войне с российским агрессором.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, является ли Пасха в Украине в 2023 году выходным днем. Этот светлый праздник издавна имеет ряд замечательных традиций, которых придерживаются верующие. Также мы писали, что нельзя делать в Чистый четверг и Страстную пятницу, которая предшествует встрече Воскресения Христова.